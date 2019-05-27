«Самое слабое командное звено»

В войсках Южного военного округа появилась должность главного сержанта. По задумке Минобороны РФ, данное нововведение должно «повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины». Правда, как уточняют в военном ведомстве, учреждение должности главного сержанта — это эксперимент, который распространяется исключительно на ЮВО.

О полномочиях главного сержанта известно немного. По словам командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, главный сержант станет первым помощником командира подразделения и сможет его заменять в случае необходимости. Основная обязанность главного сержанта — настраивать солдат на «достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

Потолок карьеры

Ситуация с сержантским составом — очень болезненный вопрос для российской армии. В наследство от СССР России досталась достаточно костная система «карьерного роста» для обладателей лычек. Максимум чего может достичь военнослужащий — это получить звание прапорщика, пройдя путь от младшего сержанта.

В советские годы сержанты набирались из числа срочников, а хорошо зарекомендовавшим себя молодым людям, которые зачастую заканчивали службу в звании младшего сержанта, предлагали остаться на сверхсрочную службу.

Гражданин заключал соответствующий трудовой договор с Минобороны — аналог современного контракта. Однако движение сержантов по должностной лестнице проходило очень быстро, и через несколько лет военнослужащий упирался в потолок карьерного роста.

Отсутствие мотивации для профессионального развития порождало крайне негативные явления в советской армии

В первую очередь речь идёт о дедовщине. Важнейшая обязанность сержанта — поддержание дисциплины в солдатском коллективе путём демонстрации личного примера. Но старшины и прапорщики вместо того, чтобы быть для солдат «отцом» и «матерью», либо сами издевались над военнослужащими, либо закрывали глаза на произвол старослужащих.

Кроме того, происходило профессиональное выгорание сержантского состава. Старшины и прапорщики на сверхсрочной службе стремились занять «хлебные должности» (например, служба на складе) и отлынивали от выполнения задач, связанных с боевой подготовкой.

В это время «империалистические» государства активно развивали институт сержантов, осознавая его исключительное значение для вооружённых сил. В частности, на Западе было введено множество званий и должностей, чтобы неофицерский состав стремился достигать новых успехов на службе и в бою

Например, в армии США существуют звания штабс-сержанта, капрала, сержанта первого класса, мастер-сержанта, сержант-майора, сержант-инструктора, комендор-сержанта. Более того, за океаном сержанты вхожи в круги высшего командования и могут давать советы генералам.

По объёму полномочий и зарплате военнослужащий на сержантской должности может превосходить офицера. Служебная вертикаль, аналогичная американской, действует сейчас почти во всех армиях стран-членов НАТО. Она автоматически снимает проблему дедовщины и профессионального выгорания. Сержантский состав на Западе — это особое сословие младших командиров с развитой системой привилегий и должным авторитетом в войсках.

Незавершённый эксперимент

Ранее в России неоднократно обращали внимание на проблему сержантского состава, причём на самом высоком уровне. Сегодня сложно представить, но в середине 2000-х годов на страницах «Красной звезды» можно было встретить массу критических материалов на эту тему и положительные отзывы о западной системе неофицерских званий и должностей.

В июле 2006 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Маслов так характеризовал сохранившуюся в РФ советскую систему комплектования сержантского состава:

«Сейчас это самое слабое командное звено. Полностью изжила себя система, когда молодой человек прямо со школьной скамьи и без серьёзного предварительного отбора направляется в учебное подразделение, а через пять месяцев уже командует своими сверстниками. Жизнь требует, чтобы сержанты и старшины, прежде всего имеющие в своём подчинении личный состав, были профессионалами-контрактниками, прошедшими серьёзную подготовку по специальным программам».

Что изменилось с тех пор? Среди положительных перемен можно отметить рост профессионализма сержантов. С 2016 года сержантский состав формируется исключительно из контрактников. Проблема дедовщины полностью исчезла, а благодаря введению новых программ подготовки качество младших командиров заметно возросло. Например, для прапорщиков действует 13 специальных школ.

Однако Минобороны не решилось на пересмотр штатов и потому ведомству не удалось решить проблему профессионального выгорания. Изменить отечественную служебную вертикаль на западный манер хотел бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Однако благая идея, как это часто происходит в нашей стране, едва не обернулась катастрофой

В 2008 году Сердюков ликвидировал институт прапорщиков и мичманов, насчитывавший 140 тысяч военнослужащих. При этом новая система званий и должностей введена не была. Только в 2011 году статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков сообщил, что в российской армии могут появиться сержанты-администраторы, сержанты-управленцы, главные сержанты, сержанты бригады.

Таким образом, Сердюков разрушил устаревшую, но худо-бедно работавшую систему, не создав новую, которая без сомнения была бы более современной и могла бы в лучшую сторону изменить облик Вооружённых сил РФ.

В феврале 2013 года новый министр обороны Сергей Шойгу восстановил институт прапорщиков

Это была спешная и во многом вынужденная мера по разбору авгиевых конюшен, доставшихся от Сердюкова. Однако с тех пор прошло более пяти лет, а вопросы, стоящие на повестке дня с 1970-х годов, не решаются. Сержантское сословие (институт), которое считается опорой армии, в России де-факто отсутствует.

Подписывающий контракт молодой человек, как и в советские годы, достаточно быстро утрачивает интерес к воинской службе. Она неизбежно превращается в рутину, так как не предполагает новых должностей и соответственно более сложного функционала. В результате опытные кадры вымываются из Вооружённых сил, теряется столь необходимая профессиональная преемственность, а подготовка новобранцев требует времени и денег.

Введение должности главного сержанта в войсках ЮВО — робкая попытка изменить ситуацию. На всякий случай Минобороны даже уточнило, что пересмотра штатов не планируется, а учреждение новой должности проводится в экспериментальном порядке и в пределах Южного военного округа.

Вызывает недоумение и тот факт, что главный сержант будет выборной должностью. Военнослужащий может занять её, получив большинство голосов других сержантов

Здравый смысл в этом ноу-хау отсутствует полностью. Ведь главный сержант российской армии — это не шериф, а его сослуживцы — не жители муниципалитета. Учреждение любого института выборов в армейских рядах является откровенным вредительством.

О проблеме сержантского состава последние годы в Росси говорить не принято. Военное командование, включая Шойгу, её попросту не комментирует, не давая журналистам и экспертам малейшего повода обратить внимание на ненормальное положение дел. Хотя повторимся — решение вопроса младшего командного состава находится на поверхности, и в принципе было найдено ещё при Сердюкове.

Ситуацию невольно осложняет конфронтация России и НАТО. Сегодня всё западное в нашей стране автоматически записывается в разряд «ненужного». Российские власти и отечественные пропагандисты каждый день рекламируют уникальность и непохожесть отечественной армии. А тут придётся заимствовать американский опыт и признавать, что «загнивающий» Запад ещё несколько десятилетий назад ввёл более совершенную систему сержантских званий и должностей.