Самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 завершат испытывать в 2021 году

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Испытания опытного образца российского модернизированного тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В завершатся в следующем году.

Как сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, в настоящее время продолжается опытно-конструкторская работа. «…Мы предполагаем получение литеры «О1» в первой половине следующего года», — сказал он.

Присвоение литеры «О1» происходит после утверждения конструкторской документации.

Ми-26Т2В станет самым тяжелым в мире вертолетом, пишут «Известия».

Как сообщалось, большой интерес у публики на международной выставке HeliRussia-2020 (Москва, Крокус Экспо) вызвал образец лёгкого многоцелевого вертолёта «Скаут», представленный компанией «Борисфен».

Машина является модернизированной версией «старичка» Ми-2, который эксплуатируется с начала 1960-х годов. Однако, как утверждает разработчик, «Скаут» заметно превосходит советскую модель.