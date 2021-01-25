Самый теплый день зимы зафиксировали в Москве

Общество

В Москве 24 января температура воздуха поднималась до 2,2 градуса выше нуля.

Такие показатели были зафиксированы в 20 часов на главной метеостанции города на ВДНХ. По словам представителей метеобюро, этот день стал самым теплым с начала нынешней зимы в Москве.

Такая температура превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на 10 градусов, сообщает «Интерфакс».

В предыдущий раз самый теплый день этой зимы отмечался 17 декабря 2020 года.