Самый опасный канадец задержан в аэропорту Нидерландов

Общество

На территории Нидерландов, усилиями сотрудников правоохранительных органов задержан один из самых разыскиваемых преступников мира. Це Чи Лоп руководил транснациональным наркокартелем и и имел прозвище «Эль Чапо из Азии».

Преступник был задержан прямо в аэропорту. На данный момент решается вопрос о его передаче властям Австралии, распространением наркотиков в которой занимался картель.

Как сообщает NL Times Це Чи Лоп является гражданином Канады китайского происхождения. Годовой оборот его организации, работавшей в пяти странах, составлял порядка 70 миллиардов долларов США.