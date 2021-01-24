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Общество
Самый опасный канадец задержан в аэропорту Нидерландов
24 января, 2021 17:31
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Flickr
На территории Нидерландов, усилиями сотрудников правоохранительных органов задержан один из самых разыскиваемых преступников мира. Це Чи Лоп руководил транснациональным наркокартелем и и имел прозвище «Эль Чапо из Азии».
Преступник был задержан прямо в аэропорту. На данный момент решается вопрос о его передаче властям Австралии, распространением наркотиков в которой занимался картель.
Как сообщает NL Times Це Чи Лоп является гражданином Канады китайского происхождения. Годовой оборот его организации, работавшей в пяти странах, составлял порядка 70 миллиардов долларов США.
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