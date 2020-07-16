Самый молодой депутат Госдумы сделал своим помощником «короля российского YouTube»

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25-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов привлек в качестве помощника YouTube-блогера Илью Мэддисона, чье настоящее имя - Илья Давыдов. В 2019 году парламентарий взял в помощники блогера Юрия Хованского, чтобы тот помог ему в законотворческом процессе и донес до молодежи ряд инициатив.

О назначении Мэддисона помощником рассказал сам Власов. Блогер будет работать с ним на общественных началах. Власов уже забрал его удостоверение.

По словам депутата, Мэддисон - профессиональный киберспортсмен, он делает обзоры компьютерных игр.

«Его называют королем российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры», - рассказал Власов.

На должности помощника депутата блогер будет заниматься развитием киберспорта, сообщает РИА Новости.

Блогер Юрий Хованский остался помощником Власова. Он, в частности, получает обращения от россиян и направляет их депутату.

Ранее блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области.