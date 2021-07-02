Самый богатый житель Земли покинет планету с 82-летней бабушкой
Компанию самому богатому жителю Земли, основателю Amazon Джеффу Безосу во время его полета в космос компанию составит 82-летняя американка Уолли Функ.
В 60-х годах прошлого века она была участником программы NASA «Меркурий 13». Если Функ отправится в космос, то станет самым старым человеком, когда-либо покидавшим пределы Земли. Безос пригласил женщину на суборбитальный корабль New Shepard, Функ станет «почетным гостем».
Таким образом, в космос полетят сам Безос, его брат Марк, Функ и неизвестный человек, который заплатил на аукционе 28 млн долларов за право поучаствовать в экспедиции.
20 июля пассажиры будут запущены на высоту более 100 км над поверхностью Земли, чтобы испытать микрогравитацию. Затем капсула вернется. Полет продлится около 10 минут, сообщает Sputnik Беларусь.
Джефф Безос может стать первым с истории долларовым триллионером к 2026 году. Прогноз основан на росте стоимости акций миллиардера за последние пять лет.