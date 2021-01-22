Самые узнаваемые голоса России передразнили «Яндекс.Навигатор» по новой трассе вокруг Москвы

Общество

Четверо актеров дубляжа Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Карен Арутюнов спародировали навигатор во время поездки по новой скоростной трассе вокруг Москвы. Получилось оригинально - ролик взорвал интернет.

Съемки проходили в салоне автомобиля. Ребята с выдающимися тембрами голоса пародировали навигатор и выдавали как типичные фразы «впереди 321 километр», «впереди камера на 80», так и шуточные: «еще пять километриков», «впереди КамАЗики».

Маршрут занял три часа и 50 минут. Актеры завершили импровизацию песнями на известные мотивы.

Арутюнов сказал телеканалу «360», что реакция на видео стала приятной неожиданностью. Ребята задумались о создании стендап-шоу об озвучке.

Все участники экспромта озвучивают художественные фильмы. Голосом Муртаевой говорят навигаторы.