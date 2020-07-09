Самые легко раскрываемые пароли назвали эксперты

Общество

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Проще всего взломать пароли, состоящие из простых слов, таких как password или qwerty, а также те, в которых содержатся личные данные пользователя: имя, дата рождения, номер телефона.

Как говорят эксперты, в ходе тестов на проникновение в корпоративную сеть в 96% компаний удавалось подобрать учетные данные пользователей именно благодаря простым паролям. Один из самых популярных - пароль формата «МесяцГод» в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019.

Рекомендуется не устанавливать в качестве паролей последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, а также простые слова, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, 26-летнего жителя Краснодарского края обвиняют во взломе внутриведомственной сети ОАО «РЖД» и распространении тысяч скопированных там фотографий на немецком веб-ресурсе.

Как рассказала представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская, ему предъявлено обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (часть 1 статьи 183 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ).

Следствие полагает, что в июне 2019 года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух работников РЖД и 96 уникальных IP-адресов, «совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации».

Затем он скопировал несколько сотен тысяч фотографий и сведений о руководстве и других сотрудниках РЖД и опубликовал эти данные на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.