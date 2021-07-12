Самые интересные игры июля 2021

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В течение второго летнего месяца будет несколько весьма интересных премьер игрового мира. Некоторые из них рассчитаны на ПК, другие же выходят под мобильные платформы iOS и Android, а третьи являются кроссплатформенными, работающими через любой браузер. Специалисты портала https://world-icazinos.azurewebsites.net/ подготовили рейтинг наиболее, интересных игр, дата выхода которых запланирована на июль 2021 года:

· Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin;

· Mr Alchemister;

· The Great Ace Attorney Chronicles;

· Last Stop (22 июля);

· Chernobylite (28 июля).

Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin (дата выхода 9 июля)

Продолжение весьма популярной игры для ПК, в котором вам предстоит еще больше битв с монстрами. Пошаговая стратегия, в которой принцип атак построен по принципу игры «камень-ножницы- бумага». Игроку нужно выбрать один из трех возможных видов атак, и он должен превосходить тот, что будет у соперника. Есть игре и весьма забавные «фишки». Например, вы можете собирать яйца монстров и относить в свою деревню. Вылупившиеся из них создания будут вашими верными друзьями.

Mr Alchemister(дата выхода 8 июля)

Забавная игра от студии Lady Luck Games. В ней вы попробуете себя в роли алхимика, который пытается открыть способ получения золота. На экране пробирки и колбы с различной формой и конфигурацией. Каждая из них вращается вокруг своей цепи. Цель будет достигнута в случае, когда будет выстроена цепочка, по которой жидкости смогут перетекать между сосудами, соединяясь и создавая искомую материю. Играть можно в браузере на сайте world-icazinos.azurewebsites.net.

The Great Ace Attorney Chronicles (27 июля)

Долгожданное продолжение, которого поклонники ожидали несколько лет. Игровой сюжет переносит игрока в Англию и Японию конца XIX века. Здесь вас ждет множество нераскрытых преступлений, которые необходимо расследовать. А поможет вам ваш верный помощник Шомс.

Last Stop (22 июля)

Приключенческая игра Последняя остановка имеет весьма необычный сюжет, в котором переплетены сразу несколько линий. Вас ждет множество головоломок и мини-игр.

Chernobylite (28 июля)

Одна из наиболее ожидаемых новинок месяца, анонс которой был сделан почти два года назад, после ставшего самым популярным сериала студии HBO и Чернобыле. По сюжету игры вы являетесь физиком-атомщиком на чернобыльской АЭС. В результате катастрофы апреля 1986 года вы теряете невесту. Спустя несколько десятилетий вы решаетесь вернуться в Зону отчуждения, чтобы разгадать все тайны прошлого.