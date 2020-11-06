Самая красивая девушка российских Вооруженных сил служит в Серпухове (ФОТО)

Фото: телеканал «360»

Нашлась самая красивая девушка Вооруженных сил России.

Инженер в ракетных войсках, 33-летняя Кристина Заворотная из Серпухова стала «Мисс „Красная звезда — 2019“». У нее два высших образования, а службу она проходит в филиале Военной академии имени Петра Великого. Накануне девушке вручили награду. Это должно было произойти гораздо раньше, однако церемонию пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса.

Среди 48 соперниц со всей страны Кристина набрала самое большое количество голосов в конкурсе.

Дисциплина и жесткость всегда были ее главными качествами. Однако недавно она стала мамой и, по ее признанию, стала гораздо мягче, сообщает телеканал «360».