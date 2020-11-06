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Общество
Самая красивая девушка российских Вооруженных сил служит в Серпухове (ФОТО)
6 ноября, 2020 00:01
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Фото: телеканал «360»
Нашлась самая красивая девушка Вооруженных сил России.
Инженер в ракетных войсках, 33-летняя Кристина Заворотная из Серпухова стала «Мисс „Красная звезда — 2019“». У нее два высших образования, а службу она проходит в филиале Военной академии имени Петра Великого. Накануне девушке вручили награду. Это должно было произойти гораздо раньше, однако церемонию пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса.
Среди 48 соперниц со всей страны Кристина набрала самое большое количество голосов в конкурсе.
Дисциплина и жесткость всегда были ее главными качествами. Однако недавно она стала мамой и, по ее признанию, стала гораздо мягче, сообщает телеканал «360».
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