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Самая красивая девушка российских Вооруженных сил служит в Серпухове (ФОТО)

Артем Денисов
6 ноября, 2020 00:01
1 мин
Кристина Заворотная
Фото: телеканал «360»

Нашлась самая красивая девушка Вооруженных сил России.

Инженер в ракетных войсках, 33-летняя Кристина Заворотная из Серпухова стала «Мисс „Красная звезда — 2019“». У нее два высших образования, а службу она проходит в филиале Военной академии имени Петра Великого. Накануне девушке вручили награду. Это должно было произойти гораздо раньше, однако церемонию пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса.

Среди 48 соперниц со всей страны Кристина набрала самое большое количество голосов в конкурсе.

Дисциплина и жесткость всегда были ее главными качествами. Однако недавно она стала мамой и, по ее признанию, стала гораздо мягче, сообщает телеканал «360».

темы
конкурс
россияне
ВС РФ
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