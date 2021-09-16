Новости – Люди
Люди
Самая густонаселенная страна уже провакцинировала 70% жителей — это более миллиарда человек
16 сентября, 2021 14:10
1 мин
1 мин
Youtube / CRUX
Более миллиарда жителей Китая прошли полную вакцинацию от коронавируса. Численность получивших обе прививки составляет порядка 70% населения. Об этом сообщила китайская Национальная комиссия здравоохранения.
По данным на 15 сентября, в Китае было поставлено 2,16 млрд прививок. При этом в августе число прививок от коронавируса во всем мире только перешло отметку в 5 млрд, отмечает Lenta.ru.
По состоянию на 14 сентября, в России прививки от коронавируса получили 46 млн человек, полностью вакцинировались чуть менее 40 млн.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости