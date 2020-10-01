Самая дешевая квартира у станции московского метро стоит 3,45 миллиона рублей

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Названа самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы рядом с метро.

Она находится в трех минутах от станции «Владыкино». Стоимость жилья - 3,45 миллиона рублей. Квартира без отделки и площадью 19 квадратных метров расположена в недавно построенном доме. Подобное жилье в мегаполисе сегодня оценивается в среднем за 8,1 миллиона рублей.

Среди однокомнатных квартир лидирует квартира площадью 36 квадратных метров рядом с метро «Жулебино» — шесть миллионов рублей. При этом средняя стоимость однокомнатных квартир в Москве в пяти минутах ходьбы от метро равняется 10,1 миллиона рублей, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, российский государственный онлайн-агрегатор информации о сдающемся в стране жилье запустят в 2021 году.

В нем будут опции оплаты налогов и коммунальных платежей. Также будет доступно оформление временной регистрации. Как ожидается, новый сервис поспособствует формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья.