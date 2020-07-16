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Самарские приставы расслабились и попали в руки следователей

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 17:44
1 мин
Photo
Flickr

Следственный комитет России инициировал обыски в кабинетах сотрудников межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Следствие настаивает, что сотрудники ведомства не обеспечили регистрацию 7 299 судебных приказов и 4 586 исполнительных листов, поступивших из налоговых служб города Самары. Вследствие подобных действий бюджет недополучил большое количество средств.

Сообщение о возбуждении уголовного дела было опубликовано пресс-службой на сайте СК.

«В настоящее время в помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области проводятся обыски» - гласит текст сообщения. О возбуждении дела сообщило информационное агентство ТАСС.

темы
СКР
Самара
приставы
УФССП
1 мин