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Сахалинские чиновники открыли сезон охоты в WhatsApp

Кирилл Савушкин
23 октября, 2020 18:43
1 мин
Photo
Flickr

Правительство Сахалинской области пытается дотянуться до местных оппозиционеров руками своего Департамента внутренней политики.

Ведомство разослало по администрациям районов указание собрать личные данные администраторов чатов в мессенджерах, в том числе и оппозиционных.

Как сообщает Sakhalin.Info, чиновники будут отправлять друг другу таблицы с именами, местами работы, телефонами и адресами электронной почты администраторов чатов.

Ярким примером власти считают чат в WhatsApp «Народ Сахалинской области» в котором организуются протестные акции.

темы
оппозиция
персональные данные
чиновники
Сахалинская область
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