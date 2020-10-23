Сахалинские чиновники открыли сезон охоты в WhatsApp

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Правительство Сахалинской области пытается дотянуться до местных оппозиционеров руками своего Департамента внутренней политики.

Ведомство разослало по администрациям районов указание собрать личные данные администраторов чатов в мессенджерах, в том числе и оппозиционных.

Как сообщает Sakhalin.Info, чиновники будут отправлять друг другу таблицы с именами, местами работы, телефонами и адресами электронной почты администраторов чатов.

Ярким примером власти считают чат в WhatsApp «Народ Сахалинской области» в котором организуются протестные акции.