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С сегодняшнего дня в России новые правила покупки ОСАГО

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 09:51
1 мин
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фото: Pixabay

В России с сегодняшнего дня можно приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейсы или финансовые платформы.

Новые правила вступили в силу в рамках поправок в закон об ОСАГО. При этом стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать его стоимости на официальном сайте страховой компании, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что количество электронных полисов ОСАГО с фальсифицированными данными превышает 10% рынка.

темы
Россия
общество
ОСАГО
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