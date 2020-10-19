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С сегодняшнего дня в России новые правила покупки ОСАГО
19 октября, 2020 09:51
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фото: Pixabay
В России с сегодняшнего дня можно приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейсы или финансовые платформы.
Новые правила вступили в силу в рамках поправок в закон об ОСАГО. При этом стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать его стоимости на официальном сайте страховой компании, пишет «Russia Today».
Ранее сообщалось, что количество электронных полисов ОСАГО с фальсифицированными данными превышает 10% рынка.
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