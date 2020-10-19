С сегодняшнего дня в России новые правила покупки ОСАГО

фото: Pixabay

В России с сегодняшнего дня можно приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейсы или финансовые платформы.

Новые правила вступили в силу в рамках поправок в закон об ОСАГО. При этом стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать его стоимости на официальном сайте страховой компании, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что количество электронных полисов ОСАГО с фальсифицированными данными превышает 10% рынка.