С сегодняшнего дня началась Всероссийская перепись населения: в чем особенности сбора сведений о жителях
15 октября в России началась перепись населения. Напомним, она проводится не реже, чем один раз в 10 лет.
В этом году сбор сведений о жителях проходит как по старинке - с ответами на вопросы переписчиков, - так и дистанционно.
Руководитель Росстата Павел Майков назвал перепись 2021 года «одной из самых передовых в мире». Всё потому, что перепись впервые проводится в цифровом формате.
Вместо бумажных анкет будут использоваться планшеты. Самостоятельное заполнение переписных листов на Госуслугах предусмотрено с 15 октября до 8 ноября. На заполнение понадобится 20 минут.
Есть возможность пройти перепись на переписных участках в «Моих документах».
Как пишет ТАСС, первые итоги будут подведены в конце 2021 года. Окончательные результаты переписи подготовят к концу 2022-го.