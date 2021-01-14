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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынесла на повестку вопрос об использовании паспортов вакцинации для международных путешественников. Об этом сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Бенеш.

Вопрос о вакцинации путешествующих между странами людей стал актуален «с появлением эффективных и безопасных вакцин».

По словам специалиста, вопрос о паспортах для путешественников включает работу по трем направлениям: по возможности рекомендовать вакцинацию и связанным с этим сложностям, по проблемам с ограничениями в разных странах и требованиям вакцинации для въезжающих, а также по способу обмена информацией о привитых между государствами, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось о начале выдачи в России паспортов вакцинированных на портале госуслуг.