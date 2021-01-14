С появлением прививок от COVID-19 ВОЗ готовится ввести паспорта вакцинации для путешествующих
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынесла на повестку вопрос об использовании паспортов вакцинации для международных путешественников. Об этом сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Бенеш.
Вопрос о вакцинации путешествующих между странами людей стал актуален «с появлением эффективных и безопасных вакцин».
По словам специалиста, вопрос о паспортах для путешественников включает работу по трем направлениям: по возможности рекомендовать вакцинацию и связанным с этим сложностям, по проблемам с ограничениями в разных странах и требованиям вакцинации для въезжающих, а также по способу обмена информацией о привитых между государствами, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось о начале выдачи в России паспортов вакцинированных на портале госуслуг.