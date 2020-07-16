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С начала пандемии в России скончались 11 770 пациентов с коронаврусом

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 00:05
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В столице России за сутки умерли еще 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронаврусную инфекцию нового типа, сообщает оперштаб по работе с заболеванием.

Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4 258.

По последним данным, за все время пандемии в Росии было зарегистрировано 746 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами заболевания стали 11 770 человек.

темы
Россия
общество
коронавирус
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