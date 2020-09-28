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С колена или локтя? Нурсултан Назарбаев учит народ новым манерам

Марьям Ибрагимова
28 сентября, 2020 16:57
2 мин
Нурсултан Назарбаев
Фото: Flickr

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал соблюдать новый этикет из-за ситуации с коронавирусом. Экс-глава государства считает, что помимо ношения медицинских масок в общественных местах и соблюдения дистанции, важно научиться приветствовать друг друга с колена или локтя.

«Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь», – цитирует Назарбаева портал tengrinews.kz.

Также первый президент Казахстана выразил благодарность жителям страны и президентам других стран за поддержку во время болезни. По его мнению, COVID-19 в скором времени пойдет на спад, а разработкой вакцины заняты в «180 точках».

Ранее стало известно, что Нурсултан Назарбаев вылечилсяот коронавируса. При этом сообщалось, что бывший казахстанский лидер продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. Известия о болезни 79-летнего политика появились18 июня.

темы
СНГ
Нурсултан Назарбаев
самоизоляция
казахстан
коронавириус
2 мин