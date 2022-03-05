Новости – Люди
Люди
С 8 марта «Аэрофлот» отменяет все международные рейсы
5 марта, 2022 15:05
1 мин
1 мин
Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press
С 8 марта «Аэрофлот» приостанавливает все зарубежные рейсы. Исключением станут полеты в Беларусь.
С 6 марта прекращается допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта.
Как заявили представители авиакомпании, такое решение было принято «для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров», - пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости