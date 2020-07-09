С 13 июля в единственном общественном месте Москвы отменили масочный режим

Общество

Piqsels.com

С 13 июля в Москве отменяется обязательное ношение маски на улице. Использование средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер.

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. В документе сказано: «...Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице».

По-прежнему сохраняется требование надевать маски в транспорте, в больницах, магазинах. Сохраняется обязанность соблюдать социальную дистанцию.

Обязательный масочный режим в Москве был введен 12 мая из-за распространения коронавируса. Отсутствие маски наказывалось штрафом до 5 тыс. рублей.