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С 13 июля в единственном общественном месте Москвы отменили масочный режим

Лилия Караева
9 июля, 2020 13:20
1 мин
Медицинская маска
Piqsels.com

С 13 июля в Москве отменяется обязательное ношение маски на улице. Использование средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер.

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. В документе сказано: «...Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице».

По-прежнему сохраняется требование надевать маски в транспорте, в больницах, магазинах. Сохраняется обязанность соблюдать социальную дистанцию.

Обязательный масочный режим в Москве был введен 12 мая из-за распространения коронавируса. Отсутствие маски наказывалось штрафом до 5 тыс. рублей.

темы
Москва
Сергей Собянин
маска
указ
отмена
улица
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