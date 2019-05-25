Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве: фоторепортаж
Фото: Елена Горбачева

Фото: Елена Горбачева

Крабы, икра и барабулька. Гастрономический праздник в столице продлится неделю

В Москве начался фестиваль «Рыбная неделя» — одно из самых ярких гастрономических событий года. На праздничных площадках можно купить морепродукты со всей страны на любой вкус — от изысканных устриц до знаменитой крымской барабульки.

 Гости фестиваля смогут познакомиться с кулинарными пристрастиями разных народов, отведать незабываемые вкусные блюда, а также прийти на мастер-классы по приготовлению блюд из даров моря, послушать выступления музыкантов и посмотреть спектакли.

Всех без исключения ждут подвижные спортивные игры и артисты в образах обитателей морских глубин.

Фестиваль продлится до 2 июня, площадки работают каждый день, в будни с 11.00 до 21.00, по выходным - с 10.00 до 22.00. Основные площадки фестиваля - Манежная площадь и Площадь революции, а также Тверской бульвар.

А как прошёл первый день работы фестиваля - смотрите в нашем фоторепортаже.

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Места: Москва
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