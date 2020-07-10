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Рядом с Россией обнаружили неизвестный вирус смертоноснее COVID-19

Лилия Караева
10 июля, 2020 12:40
1 мин
Пациент
Piqsels.com

В Казахстане сообщили о распространении на территории республики опасной инфекции, вызывающей новый тип пневмонии. Соответствующее предупреждение размещено на сайте посольства Китая в стране.

Дипломаты, ссылаясь на данные местных СМИ, утверждают, что заболеваемость растет с середины июня. Случаи неизвестной пневмонии зафиксированы в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях.

В сообщении говорится, что смертность от «нового и пока не исследованного типа пневмонии» выше, чем от коронавируса.

Посольство рассказало об инфицировании почти 500 человек, 30 из которых находятся в критическом состоянии, пишет «Интерфакс».

Минздрав Казахстана опроверг сообщения о неизвестной пневмонии.

В стране зафиксирован 53 021 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 31 277 человек, скончались 264.

Ранее сообщалось о вспышке бубонной чумы в соседней с Россией Монголии.

темы
Казахстан
инфекция
пневмония
посольство КНР
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