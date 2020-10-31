Рвущиеся в Беларусь туристы огорчены: с 1 ноября туда перестают впускать

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Госпогранкомитет Беларуси сообщил о закрытии границ республики на въезд с 1 ноября. Попасть в страну не смогут как иностранцы, так и лица без гражданства.

В частности, будут закрыты пункты пропуска на автодорогах, речных и железнодорожных вокзалах, пункты упрощенного пропуска.

Официальной причиной, по данным агентства «Интерфакс», названа борьба с распространением коронавируса.

Ранее, 29 октября в страну, по сходным причинам был ограничен въезд со стороны Латвии, Литвы, Польши и Украины.