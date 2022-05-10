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Rutube «не подлежит восстановлению» после вчерашнего взлома
10 мая, 2022 09:22
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Pixabay
Видеохостинг Rutube вторые сутки не может локализовать инцидент, связанный с атакой хакеров 9 мая. Близкий к команде сервиса источник заявил, что сайт «не подлежит восстановлению».
Взлом видеосервиса произошел 9 мая около 7 утра. Сейчас на сайте висит сообщение о технических работах.
Rutube утверждает, что подвергся кибератаке повышенной сложности.
Издание The Village узнало от источника, что хакеры удалили код сайта. Это означает, что он не подлежит восстановлению. Бэкапы, предусмотренные на такие случаи, невозможно применить: в сервисе не понимают, остался ли у хакеров доступ к системе.
Компания не комментировала данное заявление.
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