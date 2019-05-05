Русской планете напомнили о репрессиях
Русской планете напомнили о репрессиях

В Центре Сахарова проходит выставка посвященная советской карательной машине

Политические репрессии — это целая эпоха в жизни нашей страны, горькая и страшная. Немецкий философ Карл Ясперс в своей книге « Смысл и назначение истории» писал: « Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее. Опасность здесь в нежелании знать, в стремлении забыть и в неверии, что все это действительно происходило…».

Журналист Русской планеты посетил выставку советских репрессий, которая проходит в Центре Сахарова.

В начале 30-х гг. для содержания ссыльных и заключенных создается разветвленная сеть тюрем, лагерей, пересылок, поселений — то, что позднее А. И. Солженицын назвал « архипелагом ГУЛАГ». Началось его создание с Соловецкого монастыря, который в 1923 г. был превращен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), куда поначалу заключали священников и монахов, солдат и офицеров Белой армии, политических противников большевиков, интеллигенцию.

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