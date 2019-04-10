От русского Собора до Царьграда

В Москве открылся Съезд Всемирного русского народного Собора, на котором присутствует 115 делегатов, образовавших кворум. Ведёт мероприятие митрополит Тверской и Калужский Савва.

Заместитель главы Всемирного Русского народного Собора (ВРНС), руководитель Секретариата ВРНС Олег Костин сложил свои полномочия по собственному желанию.

Его место занял российский предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала «Царьград ТВ», учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого» Константин Малофеев.

В феврале 2016 года Олег Костин выступил на II-м Тюменском международном форуме «Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений», где обозначил три ключевых направления как в деятельности ВРНС, так и в области созидания межнационального мира в России:

1) обеспечение единства и взаимопонимания внутри русского народа — без этого взаимопонимания и консолидации русского народа не может быть консолидации общества;

2) обеспечение единства и взаимопонимания между русским народом и Российским государством, потому что крушение Российского государства в начале XX века и произошло во многом по той причине, что под влиянием многих факторов и внешних воздействий значительная часть русского народа вступила в конфликт со своим собственным государством;

3) обеспечение единства и взаимопонимания между русским народом и другими братскими народами нашей страны.

Напомним, что с 1 февраля 2009 года Главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заместителями Главы ВРНС являются Епископ Воскресенский Савва, Председатель Правления Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев, и Олег Костин.

То есть, речь идет о представителе, занимавшем свой пост с времен прихода в Собор патриарха Кирилла, являясь настоящим старожилом и опытным человеком из близкого круга патриарха.

Константин Малофеев в 2009 году был избран в совет директоров «Связьинвеста», который позже покинул. С 2015 года является председателем совета директоров Группы компаний «Царьград», до ноября 2017 года являлся генеральным продюсером телеканала «Царьград ТВ», в настоящее время — акционер медиа-ресурса.

С одной стороны на должность назначается человек, который имеет подобные интересы и похожий комплекс задач, который еще в сентябре 2006 года учредил частную православную «Гимназию Святителя Василия Великого; является учредителем и председателем попечительского совета Фонда Святителя Василия Великого, деятельность которого направлена на поддержку детского здравоохранения, развитие системы образования и воспитания, укрепление института семьи и защиту детства, помощь Русской православной церкви. Его фонд реализует более 30 программ в различных регионах России.

Константин Малофеев учредил и «Русское общество благотворителей в защиту материнства и детства», где одна из первых программ общества — «Сердце ребёнка» — направлена на финансирование лечения детей с врождёнными пороками сердца в российских специализированных клиниках.

А в октябре 2015 года были подведены итоги первого Всероссийского социального конкурса «Область добра», организованного по инициативе Фонда святителя Василия Великого совместно с Государственной думой и Русской православной церковью. Цель конкурса — выявить и поощрить наиболее интересные и эффективные инициативы региональных властей, направленные на улучшение социально-демографической ситуации и духовно-нравственного климата в стране.

Но есть и значимое «но» в этой ротации кадров. Константин Малофеев по своей природе, в первую очередь, бизнесмен и инвестор, который руководил департаментом корпоративных финансов Инвестиционного блока МДМ-Банка, в 2005 году основал группу Marshall Capital Partners, специализирующуюся на прямых инвестициях.

К тому же, имел проблемы с законом - 20 ноября 2012 года в офисе инвестиционного фонда Marshall Capital (MarCap), а также по месту жительства Константина Малофеева и главы компании «Ростелеком» Александра Провоторова, который в 2005-2009 годах работал в структурах MarCap, МВД проводило обыски.

Накануне обысков Константина Малофеева сняли с выборов депутатов Знаменского сельсовета в Смоленской области. С помощью этих выборов Малофеев хотел, по мнению «Известий», стать членом Совета Федерации, но в местном суде решили, что он подкупал избирателей. Таким образом, Малофеев лишился возможности получить сенаторскую неприкосновенность.

То есть, даже если не принимать во внимание все издержки работы бизнесмена и политика, на очень ответственный пост встает человек, занимающийся медиа-бизнесом и имеющий опыт инвестирования – по факту, типичный управленец и хозяйственник

Стоит принять во внимание, что заняв новую должность, новый человек неизбежно приведет с собой и новую команду – людей своего круга и с похожими интересами. А вот насколько они станут подходящими для решения выше обозначенных задач Собора, покажет время. Если не изменились сами задачи.