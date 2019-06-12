Русский лес уже нерусский

Из Красноярского края вывозят леса на 47 млрд рублей ежегодно. Из них 70 процентов идет в Китай, рассказала на сессии заксобрания региона глава местной Счетной палаты Татьяна Давыденко.

Красноярск - Пекин транзит

По ее словам, таковы данные официальной статистики, однако реальный объем вывозимого леса больше на треть. Бюджет получает и с «белой» и с «серой» части вырубленного 1,9 млрд рублей налогов — почти ничего. Причина - большинство лесничеств заготавливают лес через подрядчиков, которые вырубают «гектар за рубль». А «ниточки» схемы ведут в Москву, утверждает чиновница.

Особое негодование главы Счетной палаты вызвали скромные заработки тех людей, которые трудятся в лесной сфере. Их зарплаты можно назвать символическими: от 10-12 до 26 тысяч рублей.

«Президент все время говорит о бедности, - резонно напомнила чиновница, - Так вот те, кто занимается лесом и те, кто там живут, самое бедное население»

Откровения Давыденко так и остались бы исключительно красноярской историей, если бы темой не заинтересовалось бы федеральное телевидение. Слезы чиновницы, болеющей за родной край и получающей за это угрозы, не оставили равнодушными слишком многих. О хищнической вырубке леса под Красноярском узнали повсюду в России.

Реакция местных властей наглядно показывает, что тема больная. Сначала автора телепередачи Андрея Караулова обвинили в шантаже — якобы он требовал «отступные», чтобы сюжет не вышел, и о красноярских безобразиях не узнали в Москве. А затем нашли в лесной теме и бизнес-интерес семьи Давыденко. С подачи губернатора Усса к делу подключились ФСБ и прокуратура.

Чем бы ни закончились местные «разборки», очевидно, что с лесной отраслью в России происходит неладное. «Вывоз леса в Китай» - эта фраза символизирует разграбление страны. Лес в Поднебесную гонят не только из-под Красноярска — отовсюду в Сибири. Рады китайским инвесторам и покупателям и в Омской области, и в Иркутской, и на Дальнем Востоке.

СибирьНеНаш

«Я работал на китайской фабрике, которая у нас в пригороде. Они перерабатывали лес с правого берега [реки], - рассказал РП на условиях анонимности житель города Тара Омской области. - Они неправильно утилизировали отходы. Многие гектары были завалены шпоном, который не пошел на фанеру. Называть фамилии не стану, но люди говорят, что много вырубки «черной».

«Экология вокруг завода плохая, - продолжает рассказчик, - Город наш из-за приезда в него большого количества новых людей страдает. Работают вахтовым методом и наши и китайцы. Их много. Это лишняя нагрузка на городскую инфраструктуру»

Как видим, без политического момента не обошлось. Чужих нигде не любят.

Можно ожидать, что после подписания Москвой и Пекином программы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 годы эксплуатировать наши лесные богатства китайцам стало удобнее. Напомним, ради этой программы Забайкалье и Бурятию даже переподчинили Хабаровску. Чего не сделаешь ради «товарища Си».

Кажется, единственные, кого до недавнего времени беспокоили масштабы вырубки российских лесов — это экологи

Однако, разбор проблемы, например, от «Гринпис» выглядит странно. Нас пытаются утешить тем, что в самом Китае вырубается лесов больше, чем в России: 329 млн кубометров, против 212 млн кубов. Даже если это и так, к чему нам такие сравнения?

Русских должна заботить своя страна.

Ниточки тянутся в Москву

При всем засилии китайцев в лесной отрасли Сибири, не следует игнорировать другую сторону подобного бизнес-нашествия. В конце концов, граница между РФ и КНР на месте, российские законы никто не отменял, и раз чужаки столь вольно хозяйничают на наших землях, значит, в России есть те, кто в этом заинтересован. Партнеры китайцев.

Изначально проблема носит геополитический характер. Конфронтация с Западом, санкции привели к ситуативному развороту Москвы на восток. Усиление политических связей, кем-то было истолковано, как возможность поживиться за этот счет. Некая мода на Китай привела к тому, что бизнесмены стали осваивать новое направление — усиленно продавать все, что можно, включая лес

Как утверждают некоторые телеграм-каналы, в российском руководстве даже возникла своеобразная «китайская партия». Легко догадаться, что ее сторонники не очень-то верят в собственные силы русского народа и предпочитают решать экономические проблемы страны, следуя в фарватере Поднебесной. То есть торговля нашим лесом имеет пусть неформальную, но политическую «крышу».

Успокаивает лишь то, что такое положение вещей устраивает наверху далеко не всех. Среди тех, кто понимает проблему — Валентина Матвиенко. Ее настойчивое требование Дмитрию Медведеву ввести мораторий на продажу леса-кругляка за рубеж до тех пор, пока в отрасли не будет наведен порядок, было даже продемонстрировано по федеральному телеканалу.

Глава Совфеда показала недюжинное знакомство с предметом, отметив, что лесная отрасль сегодня является убыточной, а продажу леса стоит признать «абсолютно теневым сектором экономики». Имея четверть мирового лесного богатства, Россия имеет долю в мировой лесопереработке лишь в два процента, посетовала Матвиенко.

«Бизнес, который откликнулся на призыв президента и строит лесоперерабатывающие заводы, вынужден перекупать лес втридорога у арендаторов», - возмутилась она

Выражение лица премьер-министра во время «выволочки» главы Совфеда было таким, как будто бенефициаром сложившейся системы является если не он лично, то близкие ему люди.

Действительно, в конце прошлого года недавно Путин признал, что лесная отрасль коррумпирована и криминализирована и призвал навести порядок в лесной отрасли. «Вырубают там, откуда вывезти легче всего. А это что? Это там, где дороги есть, там, где люди живут в основном», - отметил российский лидер.

Чиновники и правоохранители по-своему считали сигнал президента. И вот уже из новостей можно узнать, что за незаконную вырубку леса, нанесшую ущерб в 4 млн рублей посажен житель Урала. А в Вологодской области осуждённому придется еще и выплатить штраф в 2,7 млн рублей. В Иркутской области и вовсе арестовали главу местного Лескома. Попался главный браконьер!

Пиловочник вместо мебели

Успехи правоохранителей в борьбе с теневым лесным бизнесом не могут не радовать. Однако пока речь идет лишь об отдельных случаях. Сама сложившаяся в 1990-е годы система, пусть и со сбоями, но продолжает функционировать, лишая российскую казну столь нужных ей налоговых поступлений. Видимо, аресты нужны совсем на другом уровне, но пока власти к этому не готовы.

Случай настолько запущенный, что решить вопрос можно только политическими методами, ломая криминальные схемы сверху, меняя сам принцип организации лесного хозяйства.

«В перспективе необходимо возвращаться к централизованной системе управления лесами России», – заявил на днях руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Всё так. Только не в перспективе, а немедленно

Навязав отрасли свою волю, государство сможет влить в лесопереработку так необходимые ей инвестиции и со временем добиться по-настоящему глубокой переработки отечественного леса. Ведь добавочная стоимость производства, например, деревянной мебели, элементов отделки и прочее в разы, если не на порядок выше банальной доски. Тем более леса-кругляка.

Как пояснил РП источник в Республике Коми, деревообрабатывающие предприятия региона продают в основном сырую, либо сухую доску. Последняя считается продуктом более высокого передела, но при этом не является даже строительным материалом, которым является готовым продуктом. Идет доска в основном на экспорт: в Латвию, Швецию, Исландию.

По настоящему глубокая переработка древесины предполагает большой объем переработки вторсырья — опилок и тому подобное. Но поскольку в Коми нет второго целлюлозно-бумажного комбината, который справлялся бы с переработкой низкосортной древесины, более глубокая переработка пока невозможна.

Еще одна проблема для переработки древесины в России — наличие инвестиций. В данный момент это в основном иностранные вложения. В результате, наиболее прибыльным оказывается экспорт сырой доски за рубеж. Таковы бизнес-цепочки. Построенный же недавно в республике Коми отечественный завод по производству сухой доски законсервирован

Вспомним приведенные выше слова Матвиенко о «президентском призыве», который начал вкладывать в лесопереработку, рассчитывая на прибыли, но действующая в стране система лишает эти предприятия леса. При всем уважении к иностранному капиталу, царящему в коридорах российского Белого дома, назвать текущую ситуацию нормальной никак нельзя.

Очевидно, будущее отрасли в том, чтобы наряду с иностранным капиталом появился, наконец, и наш, русский. Это позволит все большую часть древесины перерабатывать внутри страны, экспортируя продукцию высокого передела. А, кроме того, обеспечить ей по приемлемым ценам граждан России. Иметь четверть мировых запасов леса и использовать для отделки домов сайдинг просто стыдно.