Русский Наполеон - Чапаев

Имя этого пышноусого, бравого человека знакомо многим поколениям жителей СССР и России. Но подлинный образ Чапаева навсегда скрыт в тумане. Осталась лишь легенда, сотканная из обрывков, правды и вымысла. Чего больше – ни измерить, ни проверить…

Легенда должна быть красивой. Со стуком копыт и звоном клинков. В шелестении знамен и в отсвете зарниц. Легенде посвящаются книги, фильмы. В ее честь воздвигаются памятники. К ним приходят дети с букетами цветов и под барабанный бой клянутся стать похожими на героев. Хотя ребятишки, да и вообще никто уже не знает, какими они были, эти герои. А тех, кто их знал, давно уже нет на свете…

В СССР было много легенд. Легенда о Василия Ивановиче Чапаеве – одна из самых больших, стойких. И у нее есть крепчайший фундамент. Во-первых, Чапаев был симпатичным, смекалистым мужиком. Во-вторых, лихим рубакой, смельчаком. В-третьих, отчаянным ловеласом. Было еще и «в- четвертых» - Чапаев был большевиком, истово преданным идее, мечтавшим о светлом коммунистическом будущем. Но, поскольку это будущее никому не довелось увидеть, говорить о нем вроде не с руки.

Никто уже не знает, какова настоящая биография Чапаева. Из нее вырвано столько страниц, столько зачеркнуто, вписано, вклеено (обычное, кстати, дело для истерзанной российской истории), что правду давно уже смыло. Как унесли воды Урала тело героического (тут сомнений нет) комдива. Впрочем, утонил он, тоже вопрос…

Ну и ладно. Вспомним, что есть. Извлечем на свет факты полузабытые, заваленные другими бумагами.

Прежде чем стать героем Гражданской войны, Чапаев стал героем Первой мировой. Родился в 1887 году в крестьянской семье, обитавшей в Казанской губернии – ныне республика Чувашия. Учился в церковно-приходской школе, прислуживал у купцов, плотничал. В 1908 году Чапаева призвали в армию, но спустя год уволили. По одной из версий — по болезни - из-за появившегося бельма на глазу. Кстати, куда то бельмо потом подевалось, бог весть…

Он женился, стал отцом двоих детей. В сентябре 1914 года ушел на войну, с января 1915-го – на фронте. Воевал – не в кавалерии, а в пехоте - храбро, был ранен. Грудь фельдфебеля Чапаева увенчали три Георгиевских креста (полный кавалер!) и Георгиевская медаль. Тут и слов восхищенных не надо. Одно слово: храбрец!

В 1917-м все в России перемешалось, запуталось. И люди разметались кто куда, с кем, зачем, не разобрать. 30-летний Чапаев примкнул к анархистам. Но в скорости отстал от них и - к большевикам. Пришел, звеня крестами, в сапогах со шпорами, с шашкой на боку. Предложение снять «побрякушки» с гневом отверг. Большевики, поспорив малость, махнули рукой – служи так! Да и видно же, что герой.

Что было потом, долгая песня. Перескочим через факты и – галопом к тому месту, где Василий Иванович, уже изрядно повоевавший, стал командиром 25-й стрелковой дивизии. А ведь мог бы отсидеться, избежать горячих сражений Гражданской войны в тылу, раздобреть, получать награды без риска для жизни. Поздней осенью 1918 года Чапаева направили на обучение в Академию Генерального штаба. Но сидеть «за партой» Чапаев – по разным причинам - не пожелал. Не по нраву была учеба – многие предметы казались ему, да и другим воякам – нудными и ненужными. Да и тяжел был курс наук – тем паче образования не хватало. Но главное - сердито косился Чапаев на преподавателей, многие из которых были из «бывших», доверять которым не след…

В общем, через два месяца Чапаев вернулся на фронт. Или - даже раньше. Потом говорил: «Мы погонов не носили генеральских, да и без них, слава богу, не каждый такой стратех будет».

Комиссар чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов, впоследствии автор известной книги о комдиве, вел дневник. Из него следует, что Василий Иванович говорил: «Наполеон командовал 18−20 тысячами, а у меня уже и по 30 тысяч бывало под рукой, так что, пожалуй, я и повыше его стою…»

Вот такие амбиции были у Чапаева.

Он был уверен, что и армией сможет командовать, и фронтом. Более того: «И все вооруженные силы Республики, и тут так накачаю, что только повертывайся…» Только насчет руководства армией всего мира Чапаев сомневался: «Нет, тут пока не сумею, потому что надо знать все языки, а я, кроме своего, не знаю ни одного. Потом поучусь сначала на своей России, а потом сумел бы и все принять…»

Наполеоновские грезы Чапаева как эпизод вошли в фильм о комдиве (разговор с ординарцем Петькой). Картину, созданную братьями Васильевыми – по приказу Сталина – было велено считать кинематографическим шедевром. Сам вождь смотрел фильм «Чапаев» 38 (!) раз. И говорил: «Чем больше смотришь «Чапаева», тем он кажется лучше, тем больше находишь в нем новых черт». И с этим не поспоришь.

Фурманов нередко конфликтовал с Чапаевым – и не только по идеологическим и политическим вопросам. Комдив банально ухлестывал за женой комиссара Анной Стешенко. И уже не ругань началась, а война разгорелась. В ней победил Чапаев – Фурманова из дивизии отозвали. Ему на смену и себе на погибель, приехал в июле 1919 года Петр Батурин. Он погиб в том последнем чапаевском бою…

Конечно, в книге Фурманова о разногласиях, тем паче о вражде с Чапаевым – ни слова. Комиссар, может, и хотел сказать правду, да кто б ему позволил?

Впрочем, это шелуха, частности. Чапаев наверняка был обычным человеком – со своими страстями, сильными и слабыми чертами характера. Но все они, кроме светлых, были по приказу власти стерты за ненужностью, ибо комдив стал уже легендой А она, легенда, – как уже было замечено, всегда глянцевая. И гибель, как положено, героическая.

…На ликвидацию Чапаева был выделен отряд – по-современному «коммандос» - под командой подхорунжего Белоножкина. Он был частью наступающих на Лбищенск (сейчас - село Чапаев) белых войск. Местные жители охотно показали, где квартировал комдив, – к слову, горожане вообще ненавидели красных. Те действовали жестоко, грабили местное население

Ночью отряд Белоножкина подкрался к штабу, загремели выстрелы. Чапаев, раненный в руку, выпрыгнул в окно. Но не запаниковал, не бросился опрометью спасаться, а стал останавливать разбегавшихся красноармейцев. И вот уже отряд человек в сто залег и стал отстреливаться. Но наступающих белых было несравненно больше, и они начали теснить чапаевцев, прижимать к обрыву над Уралом…

За поимку комдива или за его мертвое тело был объявлена награда. Но она никому не досталась. Согласно официальной, хрестоматийной версии Чапаев погиб, переплывая Урал. Но есть и другая – якобы два красноармейца смастерили плот положили на него раненого командира. Но, переправив его на другой берег реки, с горестью увидели выяснили, что он уже мертв. Бойцы закопали тело Чапаева в песке и закидали камышами…

Еще одна версия. В январе 1926 года ГПУ отрапортовало, что найден белогвардеец, убивший легендарного красного комдива. Советские газеты сразу же раструбили об этом событии. Арестованным оказался бывший есаул Уральского казачества Трофимов-Мирский, работавший счетоводом в мельничной конторе. Во время Гражданской войны он командовал отрядом казаков, разгромивших в Лбищенске штаб Чапаева, а потом расстреливал пленных, среди которых был и Чапаев

Трофимов-Мирский все отрицал, но это ему, конечно, не помогло. С годами версия расстрела Чапаева отпала. Во-первых, все было вилами на воде писано. Во-вторых, не мог, ну никак не мог воин Красной армии попасть к плен к врагам. А погибнуть в горячем бою – пожалуйста. Хорошо еще, что выдумали, что он вышептывал холодеющими губами: «За Ленина, за большевиков!»

Стоит вернуться к фильму «Чапаев». Посмотрел намедни – в который уже раз! - и снова убился в его высоком качестве. Благодаря умелой режиссуре, отменной игре актеров – в первую очередь исполнителя главной роли, народного артиста СССР Бориса Бабочкина. Он и определил это – в своей книге «В театре и кино» - главное достоинство картины: «Это был подлинный, несомненный и реальный кусок жизни, захватывающий и трагический…» Артист, по понятным причинам, не стал сомневаться в его достоверности. Да и не дело это лицедея. Для него главное – материал, фактура, возможность показать себя. Что уважаемый Борис Андреевич великолепно сделал.

По словам актрисы Маргариты Волиной, «его правдивость была дерзкой, а упрямость суровой и непреклонной». Сталин это сразу понял. И внушил другим

То, что было написано о Чапаеве, описать (простите за каламбур) нет никакой возможности. Но одну вещь – музыкальную – напомню. В 1942 году композитор Борис Мокроусов завершил работу над оперой «Чапаев», которая была поставлена на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Уж не знаю, работал ли кто-нибудь над балетом «Чапаев», но, возможно, такие попытки и существовали. Но, рассудив и взвесив все сложности при постановке подобного спектакля, от него было решено отказаться. Хотя увидеть Рудольфа Нуриева в образе комдива, а Майю Плисецкую - в роли Анки-пулеметчицы, согласитесь, было бы как минимум занятно…

Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а мне образ Чапаева мил. Может, потому, что с ним вырос, читал о нем и восторгался. Как же я переживал, когда белые под покровом ночи коварно напали на чапаевский штаб! С обрыва Урала в истерике бился белогвардейский пулемет, свистели пули. Чапаев ранен, но упрямо плывет: «Врешь, не возьмешь…» Еще малость, и он доберется до берега…

Чапаев верил в сказку, бесстрашно сражался за нее. И мечтал дожить до того времени, когда эта сказка обернется былью. Хотя не очень-то и надеялся, а вот Петьке с Анкой счастье сулил…

«Он по-детски верил слухам, всяким верил - и серьезным, и пустым, и чистейшему вздору… - вспоминал Фурманов. - Верил, что в штабе фронта или армии идет день и ночь сплошное и поголовнейшее пьянство, что там одни спецы-белогвардейцы и что они ежесекундно нас предают врагу. Верил, что тиф разносят птицы, верил, что сахар растет чуть ли не целыми головами… Он был доверчив, как малое дитя. Оттого и сам много страдал, но перемениться не мог. Только одному он не верил никогда: не верил тому, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство».