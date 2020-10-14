Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Русский Open space: В нижегородской школе обнаружили туалет без дверей

Антон Мельников
14 октября, 2020 19:44
1 мин
а
Telegram-канал «Подъём»

В школе в Нижнем Новгороде нашли туалет для учеников без дверей в кабинках. Вместо них повесили шторку. Фото нестандартного решения опубликовал в соцсетях местный бизнесмен.

«Туалет в только отремонтированной Первой Гимназии, расположенной на центральной площади одного из самых конформных и прогрессивных по всем рейтингам городов России Нижнего Новгорода (кстати Гимназия немецкая, регулярно принимает по обмену детей из Германии). Инновации во всем...», - прокомментировал автор.

В департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили, что, согласно проекту ремонта, двери в туалетах не предполагались. Договор на установку дверей заключался отдельно, за дополнительные деньги. В Ведомстве пообещали, что проблема будет решена в ближайшее время, передаёт Telegram-канал «Подъём».

темы
Нижний Новгород
туалет
казус
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!