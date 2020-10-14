Русский Open space: В нижегородской школе обнаружили туалет без дверей

Telegram-канал «Подъём»

В школе в Нижнем Новгороде нашли туалет для учеников без дверей в кабинках. Вместо них повесили шторку. Фото нестандартного решения опубликовал в соцсетях местный бизнесмен.

«Туалет в только отремонтированной Первой Гимназии, расположенной на центральной площади одного из самых конформных и прогрессивных по всем рейтингам городов России Нижнего Новгорода (кстати Гимназия немецкая, регулярно принимает по обмену детей из Германии). Инновации во всем...», - прокомментировал автор.

В департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили, что, согласно проекту ремонта, двери в туалетах не предполагались. Договор на установку дверей заключался отдельно, за дополнительные деньги. В Ведомстве пообещали, что проблема будет решена в ближайшее время, передаёт Telegram-канал «Подъём».