Русские выстояли: Алкогольный геноцид отменяется

За 15 лет потребление легального спиртного в РФ снизилось на 40%, а нелегального – на 48; в результате средняя ожидаемая продолжительность жизни доросла до исторического максимума

Бытовая русофобия, пропитавшая отечественную культуру, масс-медиа и общество в целом, стала одним из самых токсичных последствий советского эксперимента. Замечали, что если, скажем, в статье или репортаже говорится о выдающемся спортсмене, ученом или достижении – к ним обязательно будет применен эпитет «российские»; если же речь идет о лени, тупости и пьянстве, то они непременно окажутся «русскими».

Однако реальность редко соответствует пропагандистским штампам. Вот и в случае с «русскими» стереотипы раз за разом опровергаются конкретными цифрами и фактами. В октябре 2018-го масштабное социологическое исследование ВЦИОМ показало, что русские – это народ-реалист, высоко ценящий образование и профессионализм, довольно отчетливо понимающий свои недостатки и слабости.

На первое место наши люди ставят семью, на второе – работу и финансовое благополучие. И никакого ГУЛАГа, дедушки Сталина и борьбы за мир во всем мире – в общественном сознании не присутствует от слова совсем

А на днях очередной удар по русофобской пропаганде нанесла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Опубликованный на ее сайте доклад констатирует, что Россия добилась колоссальных успехов в искоренении пьянства, и как следствие, получила впечатляющее увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Меньше пьешь – дольше живешь

Понятно,что статистика ВОЗ не выделяет исключительно этнических русских среди граждан РФ. Ее цифры отражают потребление спиртного и татарами, и чукчами, и представителями других народов нашей многонациональной родины. Однако, как известно, русских в РФ около 80%, а значит, именно на нашу долю приходится большая часть выпиваемого алкоголя, как в процентном отношении,так и в абсолютных цифрах. Падение спроса на горячительные напитки также связано в первую очередь с тем, что именно русские перестали «бухать» и «квасить».

По данным ВОЗ, с 2003 года потребление легального алкоголя в РФ снизилось на 40%, а нелегального – на 48%. В общем и целом наши соотечественники стали пить меньшена 43%. В результате к 2018-му смертность среди мужчин снизилась на 39%, а женщин – на 36%. Теперь средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин– 78. Это исторический максимум для нашей страны

То, что русские действительно пьют все меньше, подтверждает не только статистика ВОЗ, но и другие источники. Опрос, проведенный в сентябре прошлого года ВЦИОМ, показал, что в стране все больше принципиальных трезвенников. Непьющими назвали себя 40% респондентов, хотя еще в 2009-м таковых насчитывалось всего 19%. Еще 58% опрошенных заявили, что употребляют спиртное время от времени, и лишь 14% признались, что «накатывают» два-три раза в месяц.

Понятно, что соцопросы отражают не столько реальное положение дел, сколько представления респондентов о себе любимых. Однако достоверность цифр подтвердили и специалисты,непосредственно знакомые с проблемой. Так, Александр Ковтун, врач-психиатр и нарколог с двадцатилетним стажем работы, отметил, что за последние годы резко сократилось число алкогольных психозов и запоев, снизилась наполняемость наркодиспансеров.

«Какая-то доля истины есть в этом опросе и его результатах. То, что количество употребляющих алкоголь россиян стало уменьшаться, мне показалось из практики еще 10 лет назад. Потому что сейчас уже не идет речь о выживании», – отметил медик в одном из интервью.

Официальные данные (к которым, естественно, нужно относиться со здоровой долей скепсиса) говорят о том же самом. В апреле нынешнего года Минздрав заявил, что потребление алкоголя сократилось до 9,3 литра спирта на душу населения. У медицинского исследовательского центра имени Сербского немного другие данные – 12,5 литра этанола в год на душу населения

В принципе, разброс показателей в 25% туда-сюда – вполне нормальная практика для российских госорганов. Тут важно другое: данные Минздрава о 40-процентном сокращении потребления алкоголя подтверждаются, а не опровергаются статистикой международной организации, а это уже двойная победа, одержанная не только над алкоголизмом, но и над фальсификацией отчетности.

Кому говорить спасибо?

Специалисты ВОЗ и российский Минздрав заявляют, что успехов удалось добиться благодаря эффективной государственной политике: снижению доступности алкоголя, жестким мерам по контролю за его оборотом и повышению цен в рознице. Разумеется, это все имеет место быть и, конечно, сыграло свою роль. Однако есть нюансы, которые позволяют предположить, что ситуация выправилась не только благодаря госполитике.

Достаточно вспомнить, как в восьмидесятые советские граждане придумывали изощреннейшие способы получения вожделенного этила из тормозной жидкости. В России же до конца 2016-го в любой аптеке за три копейки можно было купить настойку боярышника – фактически уже готовый суррогатный алкоголь. Однако, даже несмотря на это, потребление спирта падало

Так что победа России в значительной степени связана с выходом во взрослую жизнь двух постсоветских поколений, для которых возможности культурного досуга не сводятся к выбору – накатить ли на кухне или за гаражами. Если это предположение верно, то главным фактором победы (пусть и не окончательной) стало не ограничение доступности крепкого алкоголя, а запрет на слабоалкогольные энергетики, которые в середине нулевых заполонили все магазины, и мер, направленных против пива.

Да, именно слабоалкогольные напитки в силу своей малой крепости и дешевизны были главным агентом алкоголизации молодежи. После того, как подросткам и студентам затруднили их приобретение, между поколениями алкоголиков произошел разрыв. Те, кто уже не могли представить себе жизнь без «фуфыриков», постепенно вымерли. А молодое поколение, лишенное привычки квасить по любому поводу, осталось и задало новые тренды.

Традиция, которую мы потеряли

И тут надо сказать огромное спасибо и активистам трезвеннического движения, которые годами не щадили сил и времени, пытаясь донести до общества простые истины, и чиновникам, которые все-таки прислушались к голосу разума.

Впрочем, изменился и сам контекст жизни. В позднесоветские годы рабочие могли годами квасить на работе. Явление носило массовый и очень устойчивый характер. В современных же условиях попытка «накатить» на рабочем месте в 99% случаев приводит к увольнению.

Определенную роль в оздоровлении нации сыграла и мода на ЗОЖ. Опять-таки: официальная точка зрения состоит в том, что ключевую роль сыграла пропаганда здорового образа жизни.

Русские смеются последними

Исследование ВОЗ показало еще и то, что русские пьют существенно меньше других европейцев. Если взять за точку отсчета данные экспертов медцентра имени Сербского (12,5 литра этанола на душу в год), то мы пропускаем вперед не только литовцев (15 литров), но и чехов, немцев, ирландцев.

Если же сравнивать с официальными данными Минздрава, то получается, что меньше нас выпивают только шведы, норвежцы, французы и итальянцы. А вот британцы, австрийцы, не говоря уже о венграх, поляках и прочих братьях-славянах, равно как и старые европейцы из Бельгии и Люксембурга – по сравнению с нами натуральные алкаши

Так что все, кто в прошлые годы с видом гордого превосходства или деланной жалости рассуждал о том, что русские, мол, спились и выродились, – утритесь. Не дождетесь!