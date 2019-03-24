«Русские гетто» в Соединенных Штатах
«Русские гетто» в Соединенных Штатах

Диаспоры эмигрантов простираются от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса

Русские «гетто»  в США — районы в других странах с преимущественно русскоязычным населением.

Соединенные Штаты — цивилизованная страна, и автор не собирается выставлять её в русофобском свете. Скорее, планирует рассказать о том, как там живется русским и насколько дружелюбно к ним относятся после переезда.

Нью-Йорк

В бизнес-столице США, в районе Куинс, есть целая улица, посвященная Сергею Довлатову - русский писатель переехал туда в 1978, а топоним образовался после его смерти в 1990.

В продуктовых магазинах Gastronomakh - надписи на русском языке, а красноречивая банка для чаевых гласит: «Лучше маленькие tips, чем большое спасибо».

Несмотря на то, что русскими больше всего известен район Брайтон-Бич, в Нью-Йорке есть несколько подобных сообществ

Вокруг чего они построены? Самый яркий пример — Боро (административная единица Нью-Йорка) - Бронкс, район Ривердейл, в котором стоит так называемый «Русский дом». В нем живут сотрудники российского консульства в США, а их дети учатся в школах на этой же территории.

«Русский дом» меньше всего похож на гетто — если в 1990 в него приходили, что купить сигареты без налоговой наценки, сейчас это обычное здание посреди улицы. В США, однако, иммигрируют не только дипломаты, но и обычные люди — они предпочитают остальные районы Бронкса, а не стереотипный Брайтон-Бич: школы там лучше, арендная плата дешевле, а на большинстве магазинов все ещё висят кириллические вывески.

Лос-Анджелес

На родине Голливуда с русскими мигрантами дела обстоят беднее: в нулевых годах русскоязычное сообщество в городе просело на 30%, Лос-Анджелес осталось покорять только 4 тысячи человек.

«Маленькая Одесса», как ласково называют экспаты эту локацию, уже не так дружелюбна: элитная недвижимость и магазины вытесняют пост-советских бизнесменов с насиженных мест.

Сообщества в «Одессе» дружелюбные — экспаты за несколько десятков лет прижились, и никто не пытается обнести их районы колючей проволокой

Несмотря на то, что сообщество в ЛА понемногу вымирает с уходом бизнеса и смертью его ранних участников, русская диаспора на восточном берегу все еще многочисленна — в конце концов, можно просто переехать в другой район!

Чикаго

Большинство русских живет в «Украинской деревне» — районе на юге города. Кроме русских, в нем обитает много жителей восточной Европы. Из интересных фактов: большую часть сцен в США из «Брата 2» снимали именно в «Деревне».

Мульти-культурность сближает. «Деревня» со временем стала пристанищем артистов и художников, а Уикер Парк до сих пор притягивает к себе людей разных национальностей.

На Фейсбуке даже есть сообщество и журнал, посвященный чикагским русскоязычным диаспорам: экспаты интересуются жильем, едой и активностями неподалеку. Иллинойс, штат, в котором расположен город, известен своей дружелюбностью, так что не удивительно, что большая часть экспатов нашла своё пристанище именно тут.

Жить в США ничуть не более необычно, чем в России — и там и там есть местные диаспоры, и более или менее благополучные районы

Если любите спокойствие и размеренный темп жизни, следует присмотреться к Чикаго; если ближе московская беготня и большие деньги — прямая дорога в Нью-Йорк.

«Русская планета» — за распределенность русских по всему миру!

Теги:
Места: Россия, США
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