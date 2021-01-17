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Русские - сила: американец признался в любви к России

Сергей Михневич
17 января, 2021 13:51
1 мин
Русские - сила
Flickr

Американский журналист Тувия Тененбом в материале для издания National Review поделился своими впечатлениями о поездке в Россию. Автор отметил, что в Москве, несмотря на эпидемию коронавируса, открыты торговые центры, кафе и рестораны.

«Нельзя же держать закрытым всемирно известный Большой театр. Да и от хорошей русской еды никак не откажешься», — признался он.

Тененбом признался, что до своего путешествия в Россию не думал, что так полюбит страну и русских людей, пишет РИА Новости. Он пояснил, что для жителей нашей страны намного важнее чувства, а не сухие факты и логика. В этом и заключается их особый шарм.

темы
США
Русские
Роосия
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