«Русская планета» выходит на мобильную орбиту
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Фото: Русская планета

Фото: Русская планета

Издание обретает новые крылья в виде свежего приложения

Время не стоит на месте. Со времен основания «Русской планеты» в 2013 году издание претерпело значительные изменения, шлифовало форму, оттачивало грани, фильтровало подходы, умирало и рождалось из пепла.

«Русская планета» обретает дополнительные крылья в виде нового мобильного приложения, которым она спешит поделиться со своим преданным читателем. В настоящее время любому человеку необходимо иметь под рукой средство, которое стало бы быстрым и эффективным навигатором событий в постоянно движущемся мире.

Теперь с нашим новым приложением все самое важное и актуальное Вы можете узнавать в специальной рубрике «Сегодня».

Для удобства пользователя формируется персональная лента - подписывайтесь на теги в публикациях и читайте интересующие только Вас новости и материалы. 

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Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос «Куда ты завел нас? Не видно ни зги…» Далее в рубрике «Куда ты завел нас? Не видно ни зги…»Когда две ямы сходятся. Про пургу и реальную жизнь вымирающей России Читайте в рубрике «Общество» Реальный ЛенинВ годовщину революции «Русская планета» начинает рассказ о подлинном Владимире Ульянове, которого вы не знали Реальный Ленин
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