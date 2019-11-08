«Русская планета» выходит на мобильную орбиту

Время не стоит на месте. Со времен основания «Русской планеты» в 2013 году издание претерпело значительные изменения, шлифовало форму, оттачивало грани, фильтровало подходы, умирало и рождалось из пепла.

«Русская планета» обретает дополнительные крылья в виде нового мобильного приложения, которым она спешит поделиться со своим преданным читателем. В настоящее время любому человеку необходимо иметь под рукой средство, которое стало бы быстрым и эффективным навигатором событий в постоянно движущемся мире.

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