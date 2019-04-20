«Русская планета». Семь дней из-за рубежа

Каждую неделю мы выбираем самые интересные российские инфоповоды, и смотрим, что о них пишут за рубежом. Так вы сможете посмотреть на ситуацию с другой стороны даже без знания языка.

«Порошенко умоляет об ещё одном шансе перед выборами» — Japan Times

Японская газета просит простить Порошенко: он ведь напрямую обращается к избирателям и говорит, что сложнее всего признавать ошибки — и он это сделал. К тому же с 14 года утекло много воды, но не стоит забывать, что именно Порошенко обеспечил украинцам безвизовый въезд в Европу и защитил украинскую православную церковь от нападок русских.

«Эксперт оценивает угрозу вторжения России в Украину со стороны Беларуси» — UNIAN

Украинское новостное агентство выражает тревогу: русские ставят в Беларуси военное оборудование для защиты от воздушных атак.

Издание встает на сторону Игоря Романенко — начальника генштаба вооруженных сил Украины. Он утверждает: ПВО на территории Беларуси формируется неспроста, и страна-соседка может обеспечить легкий проход для захвата Украины с севера.

«Отчет Мюллера оставил Америку на распутье по «Трамповскому вопросу» — CNN

Американские СМИ стараются трезво смотреть на «дело Мюллера» — говорят, что тот насолил и демократам и республиканцам, да и русские хакеры могли и правда повлиять на ход выборов в Америке. Но следующее избрание будет уже через 18 месяцев, так что можно и потерпеть.



МИД и Кремль вообще посчитали, что в деле «нет ничего нового», так как вся информация доселе публиковалась в разных СМИ. Дмитрий Песков, например, предлагает американцам задуматься, на что тратятся их налоги, заместо того, чтобы вечно винить Россию.

«Школа в Барселоне изымает 200 книг из-за сексизма» — The Guardian

Напоследок немного сюрреализма: в Испании в рамках акции по борьбе с сексизмом изъяли из оборота 200 книг, включая, например, историю о Красной Шапочке. Организаторы акции убеждены — если дети с малых лет будут видеть перед глазами примеры токсичных отношений и нормативных гендерных ролей, то они будут перекладывать этот опыт на дальнейшую жизнь.

Русские комментаторы не обделили Барселонских коллег реакцией: «дибилизм процветает», «все правильно сделали, нечего транслировать молодому поколению устаревшие «ценности».