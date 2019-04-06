«Русская планета». Семь дней из-за рубежа

«Русская планета» пишет десятки новостей в день, выпуская при этом и крупные материалы. Не секрет: все СМИ в России освещают новости примерно одинаково, все информационные поводы попадают из первых рук сразу в третьи, так что читать такое может быть не всегда резонно, учитывая степень возможного искажения материала.

Каждую неделю мы читаем новости о России в зарубежных СМИ и выбираем из них самые интересные. Ведь «Русская планета» это не только Россия глазами русских, но и то, как её представляют за рубежом.

Великобритания



Reuters: Порошенко и Зеленский сдали тесты на наркотики

Британцы ёрничают: мол Зеленский с Порошенко подначивали друг друга в соцсетях и интервью заместо того, чтобы заниматься серьезной политикой и готовиться к выборам. Порошенко, судя по их заявлениям, подошел к деятельности серьезнее: сдал кровь, мочу и образцы волос в четыре разных независимых клиники. Психоактивных веществ не нашли. Зеленский сдал только кровь в одной клинике.

Daily Mail. Россия планирует освободить 100 китов из «Китовьей тюрьмы»

Не всё же о политике! Русские исследователи пригласили сына Жака Кусто оценить состояние китов близ порта Находки. Исследователь счел их состояние недопустимым.



Владимир Путин призвал к ответственности четыре компании, которые занимались ограничением свободы животных, китов и белуг уже выпустили на свободу. Их лечение будет стоить 300 миллионов рублей.

Германия

Die Zeit. Турция пытается купить российские ракеты

Die Zeit пишет: накануне семидесятой годовщины основания НАТО отношения между Турцией и США накаляется, и Штаты недвусмысленно дают понять — у наших противников вооружение покупать не нужно.



Россия же наоборот делает всё, чтобы снабдить турецкие войска новым вооружением: по правилам органзации, Турцию из НАТО после этого исключат.

Украина

Zaxid.net. Мэра Риги отправили в отставку

Украинский «Захид» злорадствует: говорит, что несмотря на текущую политическую ситуацию, в Риге всё хорошо — мэра отставили, теперь можно спокойно продолжать говорить по-латышски.

США

The Washington Times. Россия помогла обнаружить останки израильских солдат

О разговоре с Беньямином Нетаньяху сегодня пишут все, американская пресса не отстает. Цитате Путина, которой посвящен заголовок, правда, отдали всего абзац; весь остальной текст посвящен тому, как Израиль воюет с Палестиной, какие потери несет и как сложно сейчас израильтянам.

NY Times. Дети сталинского режима: похоронить призраки прошлого в сибирской деревне

Лонгрид про сталинские реформации, по обычаю, демонизирующий советского вождя. Текст о деревне Тугач Красноярского края — там была большая часть ГУЛАГовских лагерей.

Остается только догадываться, подводят ли американские коллеги серии материалов к девятому мая, или всё так совпало.