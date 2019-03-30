«Русская планета». Семь дней из-за рубежа

«Русская планета» пишет десятки новостей в день, выпуская при этом и крупные материалы. Не секрет: все СМИ в России освещают новости примерно одинаково, все информационные поводы попадают из первых рук сразу в третьи, так что читать такое может быть не всегда резонно, учитывая степень возможного искажения материала.

Каждую неделю мы читаем новости о России в американских СМИ и выбираем из них самые интересные. Ведь Русская планета это не только Россия глазами русских, но и то, как её представляют за рубежом.

Под каждой оставляем ссылку, чтобы вы могли убедиться, что это не плод нашей фантазии.

1. Россия подтверждает военной присутствие в Венесуэле.

Только ленивый на Западе не обличил Россию в излишнем милитаризме. Вот что произошло: мы отправили в Каракас два военных самолета. Они нужны, чтобы исполнить контракты по поставке продовольствия и гуманитарной помощи в страну.



CNN встает на сторону Трампа: тот попросил русские войска «убраться из страны», утверждая, что «всё возможно», если наши не последуют его советам.

2. В России принял закон за неуважение к власти

Несмотря на то, что закон о сроках за неуважение к власти вызвал конфронтации и в российском сообществе, The Guardian выбрал для своего материала странные источники — например, посты Facebook.

«Скоро анекдоты про власть будем рассказывать на кухне» — цитирует издательство. Помимо постов в соцсетях, Путину припоминают невероятную обидчивость: когда тот пришел к власти в 2000, то сразу же закрыл сатирическое шоу «Куклы».

Закон про оскорбление власти явно не из лучших, но можно ведь выбирать ресурсы для материалов повнимательнее?

3. Мэр Белгорода принес клятву под гимн из «Звездный Войн».

Выдыхайте, тут почти без политики. Просто милая новость, но американское отделение BBC почему-то заострило внимание на том, что директор по культуре в Белгороде долго извинялась за свою ошибку.

Что же у нас, чувства юмора нет?

4. Украина вводит санкции против России.

Самое интересное в материале Los Angeles Times это не список олигархов, которые попадают под санкционные постановления Украины, а причина, по которой это всё началось. Говорят, Порошенко очень расстроил мост на аннексированную территорию.

Редакторы напоминают: Крым был насильственно присоединен Россией в 2014, и цивилизованный мир видит такую аннексию нелегальной. На результаты референдумов Los Angeles Times предпочитает внимания не обращать.