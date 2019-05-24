«Русская планета» проникла в военно-морские глубины РФ

«Русская планета» побывала в Музее Военно-морского флота России и спешит поделиться с читателем своим фоторепортажем.

История создания музея началась 4 марта 1958 года, когда заместитель министра морского флота СССР Ю.В. Савинов подписал приказ об образовании выставки морского флота в Москве.

За свою деятельность в 2004 году музей получил диплом III степени в смотре-конкурсе историко-патриотических музеев центральных аппаратов министерств и ведомств.

В фондах музея хранятся личные вещи министров морского флота А.А. Афанасьева, Т.Б. Гуженко, капитанов дальнего плавания А.И. Щетининой, А.И. Дедюрина, В.Ф. Скорупского.