«Русская планета» проникла в военно-морские глубины РФ
«Русская планета» проникла в военно-морские глубины РФ

Фоторепортаж из Музея Военно-морского флота России. Видео

«Русская планета» побывала в Музее Военно-морского флота России и спешит поделиться с читателем своим фоторепортажем.

История создания музея началась 4 марта 1958 года, когда заместитель министра морского флота СССР Ю.В. Савинов подписал приказ об образовании выставки морского флота в Москве.

За свою деятельность в 2004 году музей получил диплом III степени в смотре-конкурсе историко-патриотических музеев центральных аппаратов министерств и ведомств.

В фондах музея хранятся личные вещи министров морского флота А.А. Афанасьева, Т.Б. Гуженко, капитанов дальнего плавания А.И. Щетининой, А.И. Дедюрина, В.Ф. Скорупского.

Теги:
Организации: Русская Планета
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