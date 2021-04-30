«Русская Планета» примет участие в автопробеге в честь Победы над фашизмом
Уважаемые друзья!
Спешим сообщить Вам, что издание «Русская Планета» станет участником авто-мотопробега «Офицеры России - дорогами Памяти», посвященному 76-ой годовщине Победы.
10 мая от Музея Победы в Москве стартует колонна из 76 автомобилей и 20 мотоциклов.
Мы рады принять в нем участие, а также подготовим для Вас репортаж по его окончанию, где будет много красочных фотографий с места событий.
Следите за повесткой «Русской Планеты»!
Программа авто-мотопробега:
9:00 – заезд на территорию Парка Победы (стоянка за Музеем). Встреча автоколонны из Республики Беларусь. Общее формирование колонны. Торжественная часть. Возложение цветов к Вечному огню.
10:00 – старт автоколонны от музея Победы на Поклонной Горе, выезд на Минскую ул. (под мост) - на Кутузовский проспект, МКАД (внешняя сторона), далее Новорижское шоссе.
12:00 – прибытие к Мемориальному комплексу Героям – панфиловцам (Московская область, Волоколамский район) – возложение цветов.
13:30 – старт от Мемориального комплекса Героям – панфиловцам по Новорижскому шоссе к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату.
15:30 – прибытие к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату (Тверская область, Ржевский район) – возложение венка и цветов, посещение музея.
16:00 – концерт группы «Союз 1502».
16:00-17:00 - обед из полевой кухни.