Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

«Русская Планета» примет участие в автопробеге в честь Победы над фашизмом

Дмитрий Степнов
30 апреля, 2021 15:56
2 мин
Дмитрий Степнов
30 апреля, 2021 15:56
2 мин
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета
Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Уважаемые друзья!

Спешим сообщить Вам, что издание «Русская Планета» станет участником авто-мотопробега «Офицеры России - дорогами Памяти», посвященному 76-ой годовщине Победы.

10 мая от Музея Победы в Москве стартует колонна из 76 автомобилей и 20 мотоциклов.

Мы рады принять в нем участие, а также подготовим для Вас репортаж по его окончанию, где будет много красочных фотографий с места событий.

Следите за повесткой «Русской Планеты»!

Программа авто-мотопробега:

9:00 – заезд на территорию Парка Победы (стоянка за Музеем). Встреча автоколонны из Республики Беларусь. Общее формирование колонны. Торжественная часть. Возложение цветов к Вечному огню.

10:00 – старт автоколонны от музея Победы на Поклонной Горе, выезд на Минскую ул. (под мост) - на Кутузовский проспект, МКАД (внешняя сторона), далее Новорижское шоссе.

12:00 – прибытие к Мемориальному комплексу Героям – панфиловцам (Московская область, Волоколамский район) – возложение цветов.

13:30 – старт от Мемориального комплекса Героям – панфиловцам по Новорижскому шоссе к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату.

15:30 – прибытие к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату (Тверская область, Ржевский район) – возложение венка и цветов, посещение музея.

16:00 – концерт группы «Союз 1502».

16:00-17:00 - обед из полевой кухни.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
9 Мая
Россия
День Победы
Автопробег
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!