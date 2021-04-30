«Русская Планета» примет участие в автопробеге в честь Победы над фашизмом

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Уважаемые друзья!

Спешим сообщить Вам, что издание «Русская Планета» станет участником авто-мотопробега «Офицеры России - дорогами Памяти», посвященному 76-ой годовщине Победы.

10 мая от Музея Победы в Москве стартует колонна из 76 автомобилей и 20 мотоциклов.

Мы рады принять в нем участие, а также подготовим для Вас репортаж по его окончанию, где будет много красочных фотографий с места событий.

Следите за повесткой «Русской Планеты»!

Программа авто-мотопробега:

9:00 – заезд на территорию Парка Победы (стоянка за Музеем). Встреча автоколонны из Республики Беларусь. Общее формирование колонны. Торжественная часть. Возложение цветов к Вечному огню.

10:00 – старт автоколонны от музея Победы на Поклонной Горе, выезд на Минскую ул. (под мост) - на Кутузовский проспект, МКАД (внешняя сторона), далее Новорижское шоссе.

12:00 – прибытие к Мемориальному комплексу Героям – панфиловцам (Московская область, Волоколамский район) – возложение цветов.

13:30 – старт от Мемориального комплекса Героям – панфиловцам по Новорижскому шоссе к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату.

15:30 – прибытие к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату (Тверская область, Ржевский район) – возложение венка и цветов, посещение музея.

16:00 – концерт группы «Союз 1502».

16:00-17:00 - обед из полевой кухни.