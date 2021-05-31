«Русская Планета» посетила частный московский цирк

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В преддверии Дня защиты детей специальному корреспонденту «Русской Планеты» Рыжику Сергею выдалась возможность 30 мая побывать в московском цирке «Максимус».

Разъездной цирк уже не первый год приезжает и представляет эксклюзивную программу в Митино.

Автомашины с рекламой, огромные, яркие американские джипы колесят по районам и приглашают всех желающих посетить цирк, и взглянуть на настоящих белых тигров и львов. Вот и мы заглянули в цирк, посмотрели программу и под огромным впечатлением подготовили интересный репортаж.

Цирк частный и полностью на самоокупаемости. Яркие афиши, огромный шатер. На входе проверяют билеты и вручают маски согласно требованиям Роспотребнадзора. Войдя внутрь, приятно удивляешься вместимостью и размерами постройки, оформлению. Как будто Вы заходите туда, где есть связь с Вашим детством. Перед началом представления можно каждому ребёнку совершить полет к куполу цирка или сфотографироваться с настоящим тигром. А любителям сладкой ваты и попкорна можно подкрепиться.

Сектора окрашены в яркие цвета, и без особого труда можно найти место. И приготовиться к просмотру. Лавочки деревянные чуть не удобные, но здесь компенсируется все отличным обзором и небольшим расстоянием от сцены. Как начинается представление, ты обо всем забываешь и погружаешься в мир цирка, счастья, радости и смеха. Хочу отдельно отметить чистоту и отсутствие запахов. Помню ощущения, когда животные выступают на сцене в обычном цирке, и поэтому ждал, что будет присутствовать запах, но был приятно удивлён его отсутствием.

По завершению программы, мы пообщались с руководителем цирка Вадимом Канбеговым и прошлись за кулисами. Осмотрели клетки, полюбовались тиграми, львами, погладили учёных собак.

Животные все чистые, чистые клетки, никакого запаха и чистота на территории. Животные обеспечены всем необходимым, и даже личный бассейн у тигров есть, и внутренний периметр в состыкованных клетках для прогулки в свободное от выступлений время. Мы увидели условия, в которых отдыхают и готовятся к новым победам подопечные цирка.

Сходите в цирк с детьми. Им очень понравится, и Вам тоже.

Спасибо за отличное настроение и любовь к искусству директору цирка, заслуженному артисту России, дрессировщику тигров Вадиму Канбегову.