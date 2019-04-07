«Русская планета». Чем мы жили семь дней

«Русская планета» представляет еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Теперь Вы можете видеть весь недельный материал, разложенный по полочкам и темам, и на основании свершившегося составить для себя панораму и перспективу дальнейших событий.

ПОЛИТИКА/ОБЩЕСТВО

Владимир Зеленский: России будет не до смеха

ДОМ.рф и другие федеральные рейдеры

Налоговая революция неизбежна

Почему у России нет будущего?

С 1 апреля у россиян на 2% подросли социальные пенсии

Минфин предложил обложить россиян пятью новыми налогами

Половина россиян не увидела нужды объединяться с белорусами

К закону об оскорблении власти впервые прибегли из-за слов о Путине

Украина строит колючую стену на границе с Россией

Власти РФ подготовили план по обеспечению лекарствами при войне

Украина запретила прямые авиарейсы в Россию

Владимир Путин открыл первый в России завод Mercedes-Benz

Польша пригрозила России ядерным ударом в случае войны

Оглашены окончательные итоги выборов президента Украины

Сын Дмитрия Рогозина покинет сразу две руководящие должности

Каждый пятый житель России мечтает уехать из страны навсегда

Корея вышла на мировой уровень мобильной связи 5G

Украина влетела в крупные долги с новой газовой директивой ЕС

Ипотеку под 6% дадут семьям с детьми на весь срок кредита

«Замороженные» цены на бензин в РФ продержатся до 1 июля

Россия выиграла «ключевой торговый спор» с Украиной

КУЛЬТУРА

Скончался режиссер Георгий Данелия

Жизнь и смерть «по Булдакову»

Как Грузия предала «графа Калиостро»

От фрегата «Память Азова» до крейсера «Аврора»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Одна из богатейших женщин России разбилась на самолете

Российского офицера-палача осудили на 19 лет за участие в ИГ

В военной академии Петербурга прогремел взрыв

На съемках в Монголии умер актер Алексей Булдаков

Водитель-нелегал устроил ДТП с шестью трупами в Подмосковье