«Русская планета». Чем мы жили семь дней
«Русская планета». Чем мы жили семь дней

Дайджест главных событий прошедшей недели

«Русская планета» представляет новый еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Теперь Вы можете видеть весь недельный материал, разложенный по полочкам и темам, и на основании свершившегося составить для себя панораму и перспективу дальнейших событий.

ПОЛИТИКА

В Беларуси решают выйти из состава Союзного государства

Агония Союза независимых государств

Против министра Михаила Абызова возбуждено уголовное дело

Украинский солдат передал России секретный архив

Российское невмешательство в выборы президента США доказано

Перебежчик из СБУ рассказал о пыточных тюрьмах Киева в Донбассе

Минобороны сообщило о новых потерях российской армии в Сирии

США объявили борьбу с поставками русского газа в Европу

В РПЦ предсказали Россию без русских через 30 лет

Правительство РФ пообещало заморозить налоги на шесть лет

В Якутии запретили мигрантам работать таксистами и строителями

Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы

Корабли России взяли на мушку посланцев НАТО в Черном море

Правительство РФ разработало новые правила зачисления зарплат

Из-за «умных» счетчиков газа подорожает квартплата россиян

КУЛЬТУРА

Россияне смогут летать в Турцию без заграпаспортов

ФСБ приоткрыла завесу тайны русского адмирала (Александр Колчак)

Алексей Петренко и его «демоны»

Стихийное бедствие Александра Фатюшина

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения

Уроженец Чечни на Mercedes устроил смертельное ДТП и скрылся

Экс-охранника Кадырова нашли мертвым в тюрьме без почек и легких

Теги:
Места: Россия
События: общество
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