«Русская планета». Чем мы жили семь дней

Дайджест главных событий прошедшей недели
«Русская планета» представляет новый еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.
Теперь Вы можете видеть весь недельный материал, разложенный по полочкам и темам, и на основании свершившегося составить для себя панораму и перспективу дальнейших событий.
ПОЛИТИКА
В Беларуси решают выйти из состава Союзного государства
Агония Союза независимых государств
Против министра Михаила Абызова возбуждено уголовное дело
Украинский солдат передал России секретный архив
Российское невмешательство в выборы президента США доказано
Перебежчик из СБУ рассказал о пыточных тюрьмах Киева в Донбассе
Минобороны сообщило о новых потерях российской армии в Сирии
США объявили борьбу с поставками русского газа в Европу
В РПЦ предсказали Россию без русских через 30 лет
Правительство РФ пообещало заморозить налоги на шесть лет
В Якутии запретили мигрантам работать таксистами и строителями
Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы
Корабли России взяли на мушку посланцев НАТО в Черном море
Правительство РФ разработало новые правила зачисления зарплат
Из-за «умных» счетчиков газа подорожает квартплата россиян
КУЛЬТУРА
Россияне смогут летать в Турцию без заграпаспортов
ФСБ приоткрыла завесу тайны русского адмирала (Александр Колчак)
Алексей Петренко и его «демоны»
Стихийное бедствие Александра Фатюшина
ПРОИСШЕСТВИЯ
Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения
Уроженец Чечни на Mercedes устроил смертельное ДТП и скрылся
Экс-охранника Кадырова нашли мертвым в тюрьме без почек и легких
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