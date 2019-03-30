«Русская планета». Чем мы жили семь дней

«Русская планета» представляет новый еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Теперь Вы можете видеть весь недельный материал, разложенный по полочкам и темам, и на основании свершившегося составить для себя панораму и перспективу дальнейших событий.

ПОЛИТИКА

В Беларуси решают выйти из состава Союзного государства

Агония Союза независимых государств

Против министра Михаила Абызова возбуждено уголовное дело

Украинский солдат передал России секретный архив

Российское невмешательство в выборы президента США доказано

Перебежчик из СБУ рассказал о пыточных тюрьмах Киева в Донбассе

Минобороны сообщило о новых потерях российской армии в Сирии

США объявили борьбу с поставками русского газа в Европу

В РПЦ предсказали Россию без русских через 30 лет

Правительство РФ пообещало заморозить налоги на шесть лет

В Якутии запретили мигрантам работать таксистами и строителями

Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы

Корабли России взяли на мушку посланцев НАТО в Черном море

Правительство РФ разработало новые правила зачисления зарплат

Из-за «умных» счетчиков газа подорожает квартплата россиян

КУЛЬТУРА

Россияне смогут летать в Турцию без заграпаспортов

ФСБ приоткрыла завесу тайны русского адмирала (Александр Колчак)

Алексей Петренко и его «демоны»

Стихийное бедствие Александра Фатюшина

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детское питание в России оказалось под угрозой исчезновения

Уроженец Чечни на Mercedes устроил смертельное ДТП и скрылся

Экс-охранника Кадырова нашли мертвым в тюрьме без почек и легких