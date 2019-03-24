«Русская планета». Чем мы жили семь дней

«Русская планета» представляет новый еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Теперь Вы можете видеть весь недельный материал, разложенный по полочкам и темам, и на основании свершившегося составить для себя панораму и перспективу дальнейших событий.

ПОЛИТИКА

На пятилетие присоединения в Крыму запустили две электростанции

Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана

Как ликвидировали Хаттаба?

В Литве советским военным выносят приговор

Минфин объявил о масштабных сокращениях чиновников

Минобороны России показало в деле нового «Борея»

Петр Порошенко отказался «варить кашу» с Владимиром Путиным

Британский бизнес позвали реализовывать нацпроекты в России

«Ипотечные каникулы» распространят на все долги россиян

Ряд жизненно важных лекарств перестанут возить в Россию

В России создан аналог самого дорогого лекарства в мире

КУЛЬТУРА

Умер режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев

Фигуристка Алина Загитова взяла золото на чемпионате мира

Кто убил Ириску? (Ирина Асмус)

Михаил Кокшенов стал затворником после инсульта

Трагедия кардинала Ришелье (Александр Трофимов)

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вынесен приговор руководству лагеря в Карелии за смерть 14 детей

Взрыв на заводе в Китае убил 47 человек и вызвал землетрясение