«Русская планета». Семь дней из-за рубежа
«Русская планета». Семь дней из-за рубежа

Еженедельный дайджест о РФ с позиций мирового сообщества

Каждую неделю мы собираем самые интересные новости и читаем их в иностранных СМИ — интересно наблюдать, как за границей меняются факты и искажаются события.

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире (США)

The Public’s Radio: aмериканская радиостанция рассказывает про контекст выборов, делая явный акцент на «прошлом» Зеленского — говорит, что он не готов к серьезной политической гонке и Порошенко опережает его по части «политической зрелости».

Красноречивый пример: билборды в поддержку Петра Алексеевича:

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе (Украина)

Украинское медиа настаивает: сейчас у Германии и Украины период самого плодотворного сотрудничества, и даже строптивую Россию, которая всё никак не поддается на прекращение войны можно соблазнить прекращением огня во время Пасхи.

Желаем коллегам научиться мыслить критично и без стереотипов: не все ведь в России празднуют Пасху.

РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия и Хама в Сирии (Пакистан)

Пакистанский портал отмечает, что Россия недвусмысленно помогает в войне Дамаску и, вследствие, у нее нет права решать, кто, что и как нарушает в ходе Сирийской войны.

Несмотря на то, что конфликт окончился в 2017 году, Российская сторона всё ещё оказывает гуманитарную помощь Дамаску и организует репатриацию беженцев.

День космонавтики (Украина)

Украинские коллеги сделали подборку достижений в исследовании космоса с 1961 года. Тут без подвохов — это большой праздник, который объединяет все народы, какая уж тут политика.

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