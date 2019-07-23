Русская наножизнь: Нас продолжают лишать воздуха
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Русская наножизнь: Нас продолжают лишать воздуха

Миниатюризация пространства приводит к максимизации прибыли ее основателей

Опубликованы очередные факты и инициативы, подтверждающие, что нанотехнологии уверенно шагают по России, только почему-то не так, как предполагалось когда-то.

Путь к постижению нанотехнологий в теории и на практике тянется в России с 2000 года, когда была принята правительственная программа «Военная наноэлектроника Вооружённых Сил Российской Федерации на период до 2010 года». Но реальным брендом приставка «нано» стала в 2009 году, когда президент Дмитрий Медведев объявил о том, что «нанотехнологии должны стать одной из мощнейших отраслей экономики». Чуть раньше была учреждена Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», потом в рамках миниатюризации переименованная в «Роснано». Первым и единственным главой корпорации стал Анатолий Чубайс.

Что ж, давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с миниатюризацией за это время.

Линейка российских микропроцессоров «Эльбрус» производится по 28-нм технологии. Неплохо, вот только азиаты и американцы вовсю осваивают 7-нм, так что наша продукция выглядит по-настоящему гигантской рядом со сравнимыми по мощности конкурентами. Тем не менее хорошо, что «Эльбрусы» и «Байкалы» есть, что мы вообще ввязались в эту гонку. По идее, на основе 28-нм уже можно производить любую бытовую электронику и офисные компьютеры

Но гораздо активнее идет миниатюризация в сферах, для этого вроде бы не вполне приспособленных. Только утром 23 июля мы получили сразу две новости об успехах в этом направлении.

Проект «Питание»

Первое. Стало известно, что средний размер упаковки товаров повседневного спроса (в основном продуктов питания) с 2012 года уменьшился по разным категориям с 7% до 20%. Найти сейчас крупу, фасованную по 1 кг, полноценный литр молока или 100-граммовую шоколадку – огромная проблема. Причины просты: денег у народа больше не становится, и откровенный рост цены приводит к снижению продаж. Поэтому приходится исподволь сокращать потребление – нечувствительно для кошелька, заодно и медицинская проблема лишнего веса потихоньку решается. Характерно, как после падения цен на сахар в 2016-17 годах стандартная упаковка его мгновенно вернулась к 1 кг, а в ближайший год, после начавшегося подорожания, нас снова ожидают 900-граммовые пакеты.

Проект «Дороги»

Второе. Росстандарт решил создать автомобильные нанопарковки – в проекте «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения» предусмотрено уменьшение средней ширины парковочного места на 50 см, а длины – на 30 см. Правда, нынешний стандарт 5,3 на 2,5 м не превратится в 5,0 на 2,0, правила будут несколько иными. Если парковочные места расположены параллельно проезжей части, их подрежут по ширине (до 2,0 м), а если под углом, в том числе перпендикулярно, – по длине (до 5,0 м).

Для определения этих и других цифр специалисты Росстандарта проехали по Бульварному кольцу, посмотрели, как стоят машины на платной парковке вдоль дороги, и постарались найти способ сделать еще больше парковочных мест. То есть никто даже не скрывает, что федеральные законы и стандарты часто принимаются исключительно для Москвы.

Одной из целей реформы считается мягкое принуждение водителей к пересадке с крупногабаритных автомобилей на микролитражки. Люди ведь неразумны и сами не могут понять, что им нужно в этой жизни, на чем им ездить и сколько бензина тратить. Да и национальный проект развития автодорог к 2024 году волшебным образом сделает все наши местные проезды ровно заасфальтированными, а проезды к деревням – не растекающимися в глину от любого дождя

Утверждение плана ожидается в ноябре. Благодаря изменению стандартов Москва сможет организовать еще больше парковок за счет проезжей части – те дороги, где сейчас нельзя организовать платную парковку, по мановению полосатой дирижерской палочки Росстандарта станут пригодными для пополнения городского бюджета.

Занимается сокращением наших парковок входящий в Росстандарт проектно-технический комитет «Удобная дорога». Характерно, что на момент написания статьи сайт этого комитета недоступен. От греха. Забавно, что на нем было написано: «Проблема размещения дорожных знаков больших типоразмеров на улицах и общественных пространствах и послужила одной из причин создания Проектного технического комитета 703 Удобная дорога»

Как мы помним, минимальный размер дорожных знаков в городах России также был сокращен – ответственность за это безумное решение несет все тот же комитет во главе с Александром Шумским.

Россия ведь маленькая страна, и в ней практически нет места для дорог и парковок.

Проект «Жилье»

Еще одним важным фактом «нанофикации» нашей экономики стали знаменитые клетки-студии, которые у нас начали массово строить после падения рубля в конце 2014 года. В 2016 году красноречивый вице-премьер Игорь Шувалов, увидев такой загончик для плебса, улыбнулся и сказал: «Кажется смешным, но люди покупают». В течение 2015 года планировка квартир в новых жилых комплексах изменилась радикально: там, где планировалось делать по 3-4 двух-четырехкомнатные квартиры на этаже, стали запихивать по 5-6 дверей в квартиры меньшего метража – иначе не распродать. И насколько же оторвана от жизни глава Совфеда Валентина Матвиенко, если через год после улыбки Шувалова она ухитрилась заявить, что студентам надо не жить в общежитиях, а покупать квартиры, для начала небольшие, метров по 50! В 2013 году это было бы «лакировкой действительности», в 2017-м выглядит откровенным издевательством.

Россия ведь маленькая страна, и в ней практически нет места для просторных домов.

Проект «Паспорт»

Следующим этапом станут «нанопаспорта» – выдача карточек с чипом вместо привычных книжечек. Для чего нужна эта чрезвычайно дорогостоящая реформа именно сейчас, чем плохи традиционные паспорта (разве что давно пора объединить национальный и международный в одном документе) – неясно. Ни одного внятного обоснования мы не услышали – кроме того, что карточка будет для нас дешевле, чем «книжечка». Увы, эта экономия едва ли сопоставима с выгодной тех, кому достанется подряд на разработку и выпуск новых паспортов – они уже раздербанили 170 миллиардов на так и не «взлетевшую» Универсальную электронную карту. С паспортами будет еще круче: если сначала вице-премьер Максим Акимов оценивал расходы на всю систему в 114 миллиардов, то год спустя он говорил уже о разнице в 144 миллиарда между вариантами карточек с чипами или без чипов. Как видим, миниатюризация сплошь и рядом приводит к максимизации прибылей.

Такая вот наножизнь у нас с вами – с постоянным уменьшением места, отведенного гражданам под питание, парковку, существование, и с ростом доходов тех, кто это уменьшение организует.

Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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