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Руководители отказываются переводить сотрудников на дистанционный режим работы

Антон Мельников
23 октября, 2020 20:56
1 мин
Mos.ru
Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичным властям поступают жалобы на владельцев предприятий. Работники предприятий жалуются на некоторых руководителей, который не переводят людей на удалённую работу вопреки введённым правилам.

Мэр отметил, что перевод сотрудников старше 65 лет на удалённый формат работы крайне важен.

«Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятии в этих сотрудниках, можно оставлять их на рабочем месте, но при этом тоже обеспечить их безопасность. Это очень важно, потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания», — заявил Собянин.
Он также добавил, что теперь власти столицы и Московская федерация профсоюзов будут совместно контролировать соблюдение предприятиями ограничительных мер, которые были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, передаёт «РБК».

темы
Москва
Сергей Собянин
удаленка
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