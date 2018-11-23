Ругал жену за немодный прикид

На днях общественность возмутило сомнительное мероприятие, преподнесенное под видом форума на тему российских частных военных кампаний.

Проводил его некто Евгений Шабаев, представившийся офицером и ветераном боевых действий на Донбассе. Однако оказалось, что это простой ряженый третьесортный актер. Как выяснилось, Шабаеву куда ближе шоу на Первом канале, чем реальная военная тематика.

Форум, проходивший в московской гостинице «Измайлово. Вега», обернулся форменным цирком. Мало того, что людей буквально сгоняли на трибуны за 400 рублей, так еще и заявленная тема практически была исковеркана. На форуме вещали о насильственной смене конституционного строя и раздавали агитационные материалы экстремистского толка.

На деле Шабаев никакой не военный. И уж точно не имеет отношения к казачьей организации «Ховрино». А еще не является представителем ДНР в России и не был ветераном боевых действий. Его медали – просто побрякушки из магазина. А специалистом его признают только либеральные СМИ, жадные до сенсаций.

По сути Шабаев – обычный актер. Однажды он даже засветился в популярной телепередаче «Модный приговор». Еще в 2015 году он сыграл колоритную роль мужа, недовольного гардеробом своей супруги.

Сегодня секреты телевизионного «закулисья» известны многим. На шоу часто приглашают профессиональных и самодеятельных актеров для отработки сценария. За небольшую плату третьесортные артисты тешат свои амбиции. Видимо, Шабаев тоже хотел «попасть в телеящик». Но его бормотание никого не впечатлило, поэтому бенефис Евгения так и ограничился «Модным приговором». Федеральные каналы его больше не приглашали.

Когда и как Шабаев подался в актеры, СМИ не сообщают. Но артистические навыки у него безусловно есть: либеральные издания даже присвоили Шабаеву амплуа офицера и ветерана боевых действий. Вероятно, только у него хватило таланта и наглости, чтобы исполнить волю иностранных заказчиков за небольшую мзду.

Как еще можно объяснить перевоплощение «возмущенного супруга» в «военного эксперта», щедро раздающего интервью изданиям, финансируемым из-за рубежа?

Правда, нынче Шабаев и впрямь переусердствовал с экстремистскими лозунгами, за которые его вполне могут привлечь по статье УК РФ. И тут даже западные спонсоры не спасут.

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