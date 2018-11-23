Ругал жену за немодный прикид
Ругал жену за немодный прикид

Лжеофицер Евгений Шабаев оказался третьесортным актером

На днях общественность возмутило сомнительное мероприятие, преподнесенное под видом форума на тему российских частных военных кампаний.

Проводил его некто Евгений Шабаев, представившийся офицером и ветераном боевых действий на Донбассе. Однако оказалось, что это простой ряженый третьесортный актер. Как выяснилось, Шабаеву куда ближе шоу на Первом канале, чем реальная военная тематика.

Форум, проходивший в московской гостинице «Измайлово. Вега», обернулся форменным цирком. Мало того, что людей буквально сгоняли на трибуны за 400 рублей, так еще и заявленная тема практически была исковеркана. На форуме вещали о насильственной смене конституционного строя и раздавали агитационные материалы экстремистского толка.

На деле Шабаев никакой не военный. И уж точно не имеет отношения к казачьей организации «Ховрино». А еще не является представителем ДНР в России и не был ветераном боевых действий. Его медали – просто побрякушки из магазина. А специалистом его признают только либеральные СМИ, жадные до сенсаций.

По сути Шабаев – обычный актер. Однажды он даже засветился в популярной телепередаче «Модный приговор». Еще в 2015 году он сыграл колоритную роль мужа, недовольного гардеробом своей супруги.

Сегодня секреты телевизионного «закулисья» известны многим. На шоу часто приглашают профессиональных и самодеятельных актеров для отработки сценария. За небольшую плату третьесортные артисты тешат свои амбиции. Видимо, Шабаев тоже хотел «попасть в телеящик». Но его бормотание никого не впечатлило, поэтому бенефис Евгения так и ограничился «Модным приговором». Федеральные каналы его больше не приглашали.

Когда и как Шабаев подался в актеры, СМИ не сообщают. Но артистические навыки у него безусловно есть: либеральные издания даже присвоили Шабаеву амплуа офицера и ветерана боевых действий. Вероятно, только у него хватило таланта и наглости, чтобы исполнить волю иностранных заказчиков за небольшую мзду.

Как еще можно объяснить перевоплощение «возмущенного супруга» в «военного эксперта», щедро раздающего интервью изданиям, финансируемым из-за рубежа?

Правда, нынче Шабаев и впрямь переусердствовал с экстремистскими лозунгами, за которые его вполне могут привлечь по статье УК РФ. И тут даже западные спонсоры не спасут.

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