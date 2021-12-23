РПЦ узрела «важные сигналы» в словах Владимира Путина на конференции
В ходе пресс-конференции для журналистов президент РФ Владимир Путин дал важный сигнал, касающийся разрушения института семьи и «гендерного мракобесия». Так встречу журналистов с главой РФ прокомментировал глава пресс-службы московского патриарха Владимир Легойда.
В ходе пресс-конференции Путину был задан вопрос об отношении к гендерным трансформациям, которые наблюдаются в западных странах. Президент ответил, что сам является сторонником традиционных взглядов, согласно которым «женщина - это женщина, а мужчина - мужчина». При этом ситуацию он охарактеризовал, как «гендерное мракобесие».
Представитель РПЦ заявил, что слова Путина стали важным сигналом.
«Поддержка традиционных ценностей в сфере семьи, необходимость которой подчеркнул президент России Владимир Путин, — это важный сигнал не только для российского общества, но и для людей в других странах, которые обеспокоены защитой брака как союза мужчины и женщины», — считает Легойда.
По его словам, в настоящее время в ряде стран рушится само представление о женщине и мужчине, которые являются основой европейской цивилизации. Поэтому ситуацию там действительно можно назвать «мракобесием», передаёт «ТАСС».