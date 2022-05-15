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РПЦ: украинцы и россияне не враги друг-другу
15 мая, 2022 19:21
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t.me
Православный священник Андрей Ткачёв заявил, что, несмотря на конфликт двух стран, украинцы и русские не считают друг друга врагами.
«Совершенная ерунда, – высказался на эту тему Ткачёв в прямом эфире радио «Комсомольская правда», – Я не думаю, что мы нарушили братство. Однако, если то, что было до этого можно было назвать братством – то такое «братство нужно было разрушить».
Также, по словам представителя РПЦ, события последних дней в Херсоне «вообще показывают совершенно другую картину».
«Какой-то американский конгрессмен говорил: дайте мне пульт от телевизора и я изменю весь мир», - несколько искаженно приводит слова рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса российский протоирей.
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