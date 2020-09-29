РПЦ решила не издавать книгу на английском со статьей о патриархе в 3 раза больше чем про Иисуса

Patriarchia.ru

Издательство Русской православной церкви отказалось от планов выпустить «Православную энциклопедию» на английском языке и в сокращенной версии. Это предлагал сделать патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об остановке проекта сообщил представитель главного редактора издательства Сергей Кравец. В марте 2019 года патриарх рассказал об идее тогдашнему премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он мотивировал необходимость выпуска «ростом напряженности в межправославных отношениях» из-за создания Православной церкви Украины.

Англоязычная версия должна была включать пять томов. Патриарх решил, что издание будет востребовано среди англоязычных приходов, университетов и исследоваталей, а также преподавателей в Европе, США и других странах.

Заместитель председателя Отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ Вахтанг Кипшидзе никак не прокомментировал отмену планов: он сказал «Открытым медиа», что за проект отвечает само издательство.

«Православная энциклопедия» об истории православия включает 58 томов. Алфавитный указатель еще не достиг буквы «Р». В 34-м томе опубликована статья о патриархе Кирилле, она содержит 118 страниц - это в три раза больше, чем об Иисусе Христе и о «Боге» - они вместились на 39 и 46 страницах соответственно.

Ранее патриарх назвал пандемию коронавируса «божьим промыслом».